Rast napätia medzi USA a Čínou: Akciové trhy reagujú na zatknutie finančnej riaditeľky Huawei prepadom

Americké akciové futures sa prudko posunuli smerom dole, čo je znamením, že zvýšené obavy z obchodnej vojny po zatknutí čínskeho výkonného riaditeľa v USA naberajú na intenzite.

Sabrina Meng Wanzhou, finančná riaditeľka spoločnosti Huawei, bola zatknutá za to, že sa údajne pokúsila vyhnúť novozavedeným americkým sankciám zo začiatku novembra. Udalosť otriasla trhmi, ktoré od začiatku týždňa, keď investori prejavili sentiment z uvoľnenia napätia, naberali opačný trend. Investori stratili dôveru v dlhodobú účinnosť dohody medzi prezidentmi oboch krajín na stretnútí G20.

"Kolíšeme medzi optimizmom a skepticizmom ohľadne americko-čínskej obchodnej vojny. Aj keď čínski diplomati vytvorili priateľskú a úprimnú atmosféru stretnutia prezidentov Číny a USA, obchodníci zostávajú pochopiteľne opatrní," povedal Mike van Dulken, analytik Accendo Markets.



Zatknutie Wanzhou spočiatku vystrašilo ázijských investorov, pričom všetky čínske a hongkonské akcie na pevnine prudko klesli počas obchodovania. Obavy sa rozšírili aj na všetky hlavné európske indexy a futures na americké indexy poklesli o viac ako 1,7 %.



Dow - pokles 1,7 %

S & P 500 - pokles 1,7%

Nasdaq futures - pokles 2,3 %

Euro Stoxx 50 – pokles o 2,2 %,

DAX – pokles o 2,5 %

FTSE 100 – pokles o 2,7 %,

Shanghai Composite – pokles o 1,7 %,

Hang Seng (Hongkong) - pokles o 2,6 %,

Nikkei – pokles o 1,9 %.

"Čínska strana ostro protestuje proti takýmto činom, ktoré vážne poškodili ľudské práva obete," uviedlo vo vyhlásení na internetovej stránke Čínske veľvyslanectvo v Kanade. "Čínska strana vyzýva americkú a kanadskú stranu, aby okamžite priestupok napravili a neobmedzovali osobnú slobodu pani Meng Wanzhou. Budeme pozorne sledovať vývoj problému a prijmeme všetky opatrenia na dôstojnú ochranu legitímne práva a záujmy čínskych občanov."



Čínska komunistická strana v reakcii na zatknutie na Twittri uviedla vyhlásenie cez účet svojho denníka Global Times. "Čína by mala byť plne pripravená na eskaláciu v obchodnom spore s USA, ak USA nezníži svoj postoj voči Číne, pričom nedávne zatknutie vedúceho predstaviteľa spoločnosti Huawei je toho živým príkladom."





Americké úrady vyšetrujú Huawei, jedného z najväčších svetových výrobcov zariadení pre telekomunikačné siete od 2016 za to, že údajne dodali výrobky z USA do Iránu a iných krajín, ktoré porušujú zákony USA o vývozných sankciách.

Huawei potvrdil zatknutie vo vyhlásení a uviedol, že má len málo informácií o obvineniach a dodal, že "nevie o žiadnych priestupkoch zo strany Meng Wanzhou".

Trump, ktorý v roku 2016 prišiel s obchodnou politikou USA ako s ústrednú platformou svojej kandidatúry na prezidentský úrad, chce riešiť konkrétne problémy týkajúce sa obchodných postupov Číny, najmä krádeže amerického duševného vlastníctva.

"Žiadosť americkej vlády o zatknutie a vydanie predstavuje novú a veľkú eskaláciu serií amerických snáh o to, aby čínske spoločnosti boli zodpovedné za porušovanie amerického práva," uvádza sa v stanovisku Eurasia Group. "Zatknutie predstaviteľa Huawei naznačuje, že rukavice sú v tejto aréne nasadené a americké orgány činné v trestnom konaní dostali zelenú od vedúcich predstaviteľov administratívy, ktorú by pravdepodobne nedostali v blahodarnejšej bilaterálnej politickej klíme", dodáva poradenská spoločnosť.





Spojené štáty dlhodobo kritizujú spoločnosť Huawei kvôli vzťahom s vládou. USA lobujú za obmedzenie používania mobilných zariadení Huawei s tým, že údaje môžu skončiť v rukách čínskej vlády. "Vyzerá to, že USA idú po Huawei. Je to vážna situácia," napísal Lao Xu Shi Ping, užívateľ sociálnej siete Wiebo. "Spoločnosť Huawei nemusela urobiť nič zlé, ale už to nie je problém, ktorý dokáže vyriešiť. Strata amerického 5G trhu je zhruba rovnaká ako strata západného, ​​rozvinutého trhu. Ak spoločnosť Huawei už nie je konkurencieschopná v oblasti telekomunikačných zariadení, je to len spoločnosť s mobilnými telefónmi."



Aféra Huawei je podobná prípadu čínskeho ZTE z roku 2017, keď firmu obvinili z porušovania amerických zákonov, ktoré obmedzujú predaj amerických technológií do Iránu. Začiatkom tohto roka Spojené štáty zakázali americkým firmám predávať diely a softvér spoločnosti ZTE, ktorá vlani vyplatila 1 miliardu dolárov ako súčasť dohody o zrušení zákazu.

Podľa výročnej správy spoločnosti nastúpila Sabrina Meng Wanzhou do spoločnosti Huawei v roku 1993 a zastávala rôzne funkcie vo finančných oddeleniach. V súčasnosti je jedným z podpredsedov predstavenstva a hlavným finančným riaditeľom spoločnosti.

V apríli The Wall Street Journal uviedol, že Huawei vyšetruje prokurátora v New Yorku pre podozrenie z porušenia sankcií voči Iránu.