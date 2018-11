Kedysi populárne, dnes pád: Čo sa stalo s akciami Apple a FB?

Zdroj: CNBC

Technologické akcie majú za sebou neúspešný obchodný deň. Každá z piatich akcií FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google (Alphabet), sa počas pondelkového obchodovania dostala na medvedí trh. Wall Street definuje medvedí trh ako pokles o 20 percent alebo viac z 52-týždňového maxima.



Výrazný prepad, aj tie najväčšie americké firmy zaznamenali straty. Širší technologický index Nasdaq Composite klesol o 3 percenta, stiahli ho dole Facebook, Apple a Nvidia.





Akcia Facebooku dosiahli v pondelok svoju najnižšiu úroveň od februára 2017, bude to pre firmu tretí za sebou idúci mesiac v červených číslach. Šlo by tak o najdlhšie trvajúcu stratu. Akcie sociálnej siete klesli o viac ako 5 % po tom, čo The Wall Street Journal uviedol, že generálny riaditeľ Mark Zuckerberg obvinil riaditeľku Sheryl Sandbergovú za škandál Cambridge Analytica a jeho následné prevalenie. Správa WSJ len prilieva olej do ohňa, v čase kritiky Facebooku či nie sú dvaja vedúci predstavitelia príliš pomalí na to, aby zmenili svoju platformu. New York Times minulý týždeň podrobne opísal, ako spoločnosť ignorovala a pokúsila sa utajiť informácie o tom, že Rusko využívalo platformu na zasahovanie do amerických volieb v roku 2016.

Akcie spoločnosti Apple klesli o 4 percentá, ako firma WSJ uviedol, že v Kalifornii znížili produkciu pre iPhony ohlásené na rok 2018. Podľa článku WSJ Apple znížil objednávky modelov iPhone XR, XS a XS Max. Akcie spoločnosti klesli späť na medvedí trh.





Akcie spoločnosti Nvidia klesli o 11 percent a v klesajúcom trende pokračujú. Spoločnosť ohlásila výsledky za tretí štvrťrok, ktoré nenaplnili očakávania o zisku. Akcie Nvidia "sa pravdepodobne neodrazia hneď, vzhľadom na závažnosť situácie," predpovedajú analytici Morgan Stanley po ohlásení hospodárskych výsledkov. Výrobca čipov tiež rozchodiť "krypto opicu", povedal generálny riaditeľ Jensen Huang, keďže dopyt po herných kartách klesol po tom, čo sa cena Bitcoinu a ďalších kryptomien výraznejšie znížili.





Bitcoin sa znova ocitol pod tlakom, v pondelok stratil 12 percent. Kryptomena klesla za posledných sedem dní o viac ako 22 percent, po mesiacoch relatívne pokojného obchodovania. Cena Bitcoinu sa v závere minulého roka dostala takmer na 20 000 dolárov, nasledoval výpredaj a dnes je na úrovni okolo 4 600 USD.

Výpredaj technologických akcií na Wall Street sa prejavil aj na obchodovaní v Ázii. Akcie dodávateľov pre Apple, ako je taiwanský gigant Hon Hai Precision, známy ako Foxconn, klesli o 3,27 percenta, zatiaľ čo iPhone assembler Pegatron stratili 1,71 percenta. V Japonsku klesli akcie výrobcu elektronických súčiastok TDK o 1,92 percenta, dodávateľ komponentov Murata Manufacturing stratil 3,53 percenta.

V Japonsku klesli akcie konglomerátu Softbank o 4,83 percenta, zatiaľ čo spoločnosť Nintendo stráca 5,68 percenta.

Spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix v Južnej Kórei tiež strácajú, na základe správy Financial Times, podľa ktorej čínske úrady tvrdia, že majú dôkazy o porušovaní antitrustových pravidiel dvoma výrobcami čipov a Micron Technology. V správe sa tiež uvádza, že Čína sa dôkladnejšie zameria na vyšetrovanie troch spoločností, ktoré sú najväčšími výrobcami pamäťových čipov na svete.

V utorok stráca Samsung 1,95 percenta, SK Hynix zaznamenala stratu 3,30 percenta.

V Hongkongu klesajú akcie čínskeho technogiganta Tencent, o 3,30 percenta. Výrobca elektroniky Xiaomi sa klesajúcemu trendu vyhol, jeho akcie vzrástli o 8,38 percent, keď spoločnosť uviedla, že sa jej v treťom štvrťroku podarilo dosiahnuť čistý zisk.