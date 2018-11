Hra, ktorá nie je pre každého

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: getty images

dnes 0:43 -

Za posledné tri roky sme na akciových trhoch boli svedkami mnohých korekcií. V USA to bol ale len výnimočný jav. V lete 2015 klesol index S&P 500 o 12 %, na začiatku roka 2016 o 13 %, začiatkom tohto roka spadol o viac ako 10 % a v októbri stratil tiež 10 %. Akcie na iných trhoch strácali často výrazne viac, stačí sa pozrieť napríklad do Číny, ale aj do západnej Európy.

Príležitostí na využitie korekcie k načasovaniu nákupov bolo celkom dosť, ale aj tí, kto ich nevyužili a držali akcie, mohli zarobiť. V USA od začiatku roku 2015 viac ako 40 %. Tí, ktorí akcie na začiatku korekcie predali a nakoniec ich nenakúpili späť, prípadne ich nakúpili príliš neskoro, pravdepodobne svoj krok oľutovali, pretože to vyšlo pekne draho. Vidieť to na grafe sledujúcim vývoj hodnoty 10 000 USD od roku 1996 do roku 2016. Hranica medzi celkovým ziskom a stratou v rozmedzí 20 rokov je v prípade indexu S&P 500 niekde medzi 20 a 30 najlepšími dňami.





Ak ponecháme bokom výkyvy kurzu dolára, poplatky za obchody a ďalšie inak podstatné faktory, je evidentné, že vynechať tie najlepšie dni je veľmi drahé.

Profesionálni investori často tvrdia, že hotovosť im dáva možnosť využiť príležitosť, ktorá sa im z času na čas na trhu ponúka práve pri korekciách. Znie to fundovane, ale skutočnosť je taká, že keď niekto drží hotovosť príliš dlho, vytvára to tlak na správne načasovanie jeho ďalšej investície. Mnoho ľudí po finančnej kríze držalo hotovosť príliš dlho a minulo veľkú časť ziskov počas býčieho trendu.

Minca má aj druhú stranu, odhodlaný "časovač trhu" sa totiž svojimi obchodmi snaží vyhnúť tým najhorším dňom pre akcie. Čo by mali zvážiť tí, ktorí majú v hotovosti veľa peňazí, prípadne kvôli korekcii uvažujú o tom, že do nej prevedú väčšiu časť prostriedkov doteraz alokovaných v akciách?

Korekcia a medvedie trendy neuľahčujú rozhodovaní o investícii

Ak si niekto myslí, že nakupovať po poklesoch, keď sú akcie za dobré ceny, je jednoduchšie, mýli sa. Je to podobné, ako keď ležíte v nedeľu ráno v posteli a máte pocit, že určite nevstanete. Držanie hotovosti v časoch prepadov môže viesť k tomu, že sa jej investor potom nechce vzdať a nahovára si, že nakúpi vo vhodnejší čas. Ten ale nepríde.





Čakanie je najhoršie

Mohlo sa stať, že investor predal všetky svoje akcie na konci roku 2013, teda po tom, kedy akcie v USA ako celok rástli bezmála o 30 % a pravidelne prekonávali historické maximá. Vtedy sa to mohlo zdať ako dobrý nápad, ale akcie si od vtedy pripísali ďalších 60 %. A prepad na rovnakú cenu, za akú investor vtedy predal, by znamenal stratu 35 %. Čakanie na taký prepad môže mať neblahý vplyv na psychiku investora, najmä keď sa nedostaví ani po toľkých rokoch.

Ukotvenie vedie k chybám

Ide o podobnú vec, investor sa akurát rozhodne počkať na cenu, za ktorú akcie predal. Rozhodovanie na základe minulých cien ale nikam nevedie. Upnutie sa na predošlé trhové ceny je najlepší spôsob, ako opakovať chyby.

Trh sa musí časovať dvakrát

Trafiť sa raz správne do korekcie si vyžaduje porciu šťastia, dvakrát je to prakticky nemožné. Väčšina ľudí, ktorá prišla o nejaké peniaze, po konci krízy a obratu trendu pravdepodobne ešte dlho nevidí pomyselné svetlo na konci tunela a do akcií jednoducho neinvestuje.

Extrémne pozície môžu byť návykové

Pre úspech nie je potreba investovať všetky peniaze do akcií, alebo naopak všetky akcie predávať, keď sa nálada na trhoch začne meniť. Je to skôr hra s pravdepodobnosťami. Tzv. "all-in" investície nemusia viesť k výhre, trhy sú zriedkakedy čierne alebo biele. Schopnosť zostať v hre často vyžaduje nájdenie rovnováhy medzi mnohými faktormi, ktoré si vzájomne odporujú.

Táto hra nie je pre každého

Ani tí najúspešnejší investori alebo manažéri fondov nedokážu vždy správne odhadnúť smerovanie trhov. A keď to nedokáže ani väčšina tých, ktorí na to majú vynikajúce podmienky a prostriedky, je zvláštne, že si na niečo podobné trúfajú drobní investori. V každom prípade ale platí, že čím skôr sa na extrémne výkyvy na trhoch investor pripraví, už pri zostavovaní portfólia, tým jednoduchšie pre neho bude vyhnúť sa chybám.

Neexistuje dokonalá alokácia alebo čas na investície do rizikových aktív. Úspešnosť investície sa vždy ukáže až spätne. Ideálne je určiť si takú alokáciu, ktorá bude investorovi vyhovovať, a nepokúšať sa hádať smer vývoja trhu na základe pocitov.