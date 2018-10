Platy pre inžinierov blockchainu rýchlo rastú, už sú na úrovni expertov na umelú inteligenciu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:51 -

Hodnota kryptomien kolíše možno na svojej najnižšej úrovni, ale dopyt po inžinieroch pre decentralizovanú účtovnú knihu nebol nikdy vyšší.

Podľa štatistík personálnej agentúry Hired je priemerný zárobok softvérových inžinierov 135 000 dolárov, ale špecialisti na technológiou Blockchain sú na rovnakej platovej úrovni ako vývojári, ktorí sa špecializujú na umelú inteligenciu. Dopyt vzrástol, keďže veľké spoločnosti začali pracovať na projektoch, ktoré využívajú túto technológiu. Spoločnosti Facebook, Amazon, IBM a Microsoft sú medzi tými, ktorí v súčasnosti potrebujú doplniť rady svojich zamestnancov pre blockchain technológiu.

Hired pridal podskupinu pre blockchain do svojich inzerátov koncom roka 2017, odvtedy zaznamenala nebývalí záujem o túto kategóriu zo strany firiem.

Inžinieri, ktorí sa chcú špecializovať na blockchain, by mali zvládať prácu v sieťach, dizajne databáz a počítačových zručností v oblasti šifrovania. Blockchainoví inžinieri kódujú v rôznych programovacích jazykoch, ako napríklad Java, JavaScript, C ++, Go, Solidity a Python.

"Je to dlhodobý pohľad na plánovanie, ak do budúcna počítate blockchain technológiou, musíte získať talentovaných ľudí," povedal Mehul Patel, generálny riaditeľ spoločnosti Hired.