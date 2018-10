Najhoršie je, keď si človek uverí, aký je dobrý

Zdroj: behaviouralinvestment

Byť lepší ako ostatní, získať náskok, poraziť trh. Nájsť príležitosti tam, kde ich ostatní nevidia. To dokáže niekto veľkosti Warrena Buffetta, ale takých je ako šafranu. Profesor manažmentu Don Moore z Haas School of Business a profesor ekonómie Paul Healy z Ohio State University vo svojej práci The Trouble With Overconfidence upozorňujú, že hoci väčšina investorov tvrdí, že svoje schopnosti nepreceňuje, skôr opak býva pravdou.

Neraz investori porovnávajú úspešnosť svojej stratégie so zvoleným benchmarkom. Pri takomto porovnávaní ale akosi zabúdajú výkonnosť svojho portfólia znížiť o efekt šťastia, ktorý zvyčajne máva na celkový výsledok veľký vplyv.

"Investori by vždy mali pracovať s tým, že sú priemerní, prípadne aj mierne podpriemerní, a nepúšťať sa do rizika, na ktoré nie sú pripravení. Niektorí v sebe možno časom objavia skrytý talent, väčšina ale pochopí, že pokúšať šťastie nemá zmysel," uzatvárajú Moore a Healy.