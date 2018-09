Nároky zákazníkov aj nové technológie: Radikálne zmeny v predajných kanáloch dokážu neraz prekvapiť

Zdroj: HOR

Aké trendy musia výrobcovia rýchloobrátkového tovaru sledovať? Čo ich ženie do zmien a mnoho krát aj radikálnych? Na jednej strane to býva prozaický dôvod, keď sa do akcionárskeho kruhu dostane aj nejaký agresívnejší, akčný a aktivistický investor, ktorý chce otriasť firmou, aby z nej vytlačil dividendy, alebo iný zdroj hotovosti. Inokedy sú to externé zmeny na trhu s ich výrobkami a potreba prilákať mladšie skupiny kupujúcich.



Na našich stránkach sme už písali o akvizičnom apetíte Coca Coly a jej rivala Pepsi. Obe spoločnosti v uplynulých týždňoch vstúpili na nové polia pôsobnosti. Ďalším príkladom môže byť snaha osamostatniť niektoré výrobky a vybudovať okolo nich samostatné predajne.







Pred časom už P&G presunulo parfumy a voňavky pod strechu značky Coty, ktorá zaplatila za 43 značiek celkovo 12,5 miliardy dolárov. Dnes chce, s cieľom osloviť niečím novým, Coty rozbehnúť samostatné predajne pre značku „Cover Girl“. Úlohou nie je len otvoriť obchody s touto značkou, no zároveň predstaviť také novinky, ako interaktívne zrkadlá, ktoré zákazníčku zobrazia s virtuálnym make upom, alebo aplikácie do telefónov, ktorými sa pomocou virtuálnej reality dajú dosiahnuť zobrazenia tváre po úprave kozmetickými prípravkami.



Podobne ako P&G odpredalo svoje kozmetické značky, snaží sa aj Coca Cola zbaviť tzv. zombie značiek, ktoré už na trhu nerezonujú. Nestlé v tej istej tónine pred časom predalo svoj americký cukríkový biznis a chce sa sústrediť na minerálky, detskú výživu, mrazené potraviny a kávu.





Tradiční výrobcovia sa musia prispôsobiť aj zmenám v návykoch konzumentov. Počas rokov 2010 až 2013 sa počet spotrebiteľov, ktorí navštevovali nákupné strediská, tzv. mally, v USA znížil takmer o 50 %. Nákupy sa presunuli na internet, v menšej miere na fyzické predajne v blízkosti bydliska. Aj preto sa ukazuje nový trend otvárať takzvané Pop Up predajne, ktoré dočasne ponúknu možnosť nákupu niekde inde, než v nákupnom centre.



Čas spotrebiteľa sa stáva vzácnym a cesta za nákupmi ho o tento čas okráda. Aj preto sa výrobcovia spájajú s prevádzkovateľmi kancelárskych priestorov a inštalujú predajné boxy do vestibulov kancelárskych objektov. Príkladom môže byť firma SnackNation, ktorá dodáva do kancelárií škatule s rôznymi potravinovými výrobkami podľa preferencií zamestnancov.

Kam až nápady zachádzajú si môžeme povedať na príklade firmy Drivecargo, ktorá nadväzuje spoluprácu so spoločnosťami zo sektoru zdieľaných jázd. Vodiči môžu mať vo svojom vozidle umiestnený cargobox, z ktorého si počas jazdy môžu zákazníci kupovať rôzne výrobky. Zákazník si počas jazdy cez aplikáciu kúpi výrobok z cargoboxu a po ukončení jazdy vodič box otvorí a vydá produkt klientovi. Jedným z hlavných dodávateľov pre cargobox je Coca Cola.





Ako spojiť dopyt a ponuku netradičným spôsobom a pomôcť retailovým výrobcom ukazuje aj spoločnosť Appearhere z Británie. Pomáha majiteľom rôznych priestorov a objektov, ktorí nenašli trvalých nájomcov vyťažiť ich priestory, kam umiestni dočasnú predajňu pre niektorého zo svojich klientov z radov výrobcov, predajcov a značiek. Medzi klientov Appearhere patria giganti ako Nike, Apple, či už skôr spomínaná Coca Cola, ale aj úplne začínajúce firmičky startupového charakteru. Od založenia v roku 2012 vyzbierala firma Appearhere viac ako 21 miliónov USD od investorov ako Balderton Capital alebo Octopus Ventures.

Tradičných výrobcov spotrebného tovaru k zmenám v správaní tlačia však aj konkurenti z technologického sveta. Napríklad Amazon, ktorý prináša na trh svoje private label výrobky najmä v oblasti oblečenia, obuvi a doplnkov, ale tiež sortiment čistiacich prípravkov pre domácnosť alebo kompletnej rady cestovnej batožiny. Amazon využíva informácie, ktoré zbiera od svojich zákazníkov a vie poriadne rozvíriť vody v každej oblasti, do ktorej sa pustí. Dnes na stránkach Amazonu nájdeme niečo vyše 70 private label značiek, ktoré sú vlastníctvom tohto internetového obra.