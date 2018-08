Komerčné, environmentálne aj etické pozadie jedného predraženého nákupu

Zdroj: HOR

Foto: TASR/Radovan Stokalasa;SITA/AP;getty images

dnes 0:21 -

Šéfka Pepsi Indra Nooyi, ktorá oznámila, že hodlá v októbri tohto roka uvoľniť kreslo najvyššieho šéfa v koncerne, kúpou výrobcu sýtenej vody opäť o kúsok posunula Pepsi do oblasti zdravších nápojov. Pred niekoľkými rokmi rozdelila Nooyi portfólio výrobkov v skupine Pepsi na tri kategórie – „Zábava pre teba“ kam patria tradičné kalorickejšie nápoje a pochutiny. Druhou je skupina „Lepšie pre teba“ kde Pepsi zahrnulo nízko kalorické nápoje a napríklad zemiačkové lupienky pečené v peci namiesto praženia v olejoch. Napokon tretia skupina je pod názvom „Dobré pre teba“ kde nájdete výrobky ako ovsené vločky Quaker Oats, alebo nápoje pod značkou Naked Juice.

Trend smerom ku zdravšiemu stravovaniu je viditeľný aj u konkurenta Coca Cola, ktorá v roku 2013 prevzala úplnú kontrolu nad značkou Innocent, ktorá sa špecializuje na zdravé smoothie nápoje a presúva časť výnosov z predaja späť lokálnym farmárom v rôznych kútoch sveta.







Coke bola však zjavne opatrnejšia ako Pepsi a Innocent kupovala pri ocenení 450 miliónov EUR. Ročné tržby mal Innocent v tom čase na úrovni 300 miliónov Eur. Prevzatie Sodastreamu za 3,2 miliardy USD je vyššia stávka, keďže v roku 2017 vykázal Sodastream celkový obrat 540 miliónov USD. Pri úrovni zisku pred zdanením a odpismi je to 30,8 násobok EBITDA, čo je pomerne vysoké číslo.

Ďalším rozdielom bol postup oboch gigantov pri spomínaných transakciách. Coke sa o Innocent začala zaujímať v roku 2009, kedy si kúpila menšinový podiel a postupne sa zjavne zoznamovala s biznis modelom, ktorý sa ukázal ako životaschopný. Pepsi do kšeftu vbehla naraz a „veľkou lopatou“. Samozrejme, Sodastream je svojim systémom distribúcie zariadení na výrobu sódovky trochu iným podnikom ako Innocent, no v oboch prípadoch je okrem komerčného zmyslu skrytý aj environmentálny, prípadne etický obsah.







Tak ako Innocent podporuje malých pestovateľov bobuliek a ovocia, rovnako Sodastream dlhoročne stavia svoju kampaň na úspore PET fliaš, ktoré vždy ostentatívne vystavoval pred supermarketmi v sklenených kontajneroch, pred ktoré inštalovali svoj „splyňovač na sódu“. V roku 2012 touto kampaňou naštvali Coke, ktorá im poslala cez svojich právnych zástupcov varovný list, pretože v sklenených kontajneroch bolo množstvo fliaš z portfólia Coca Coly. Kontajner má znázorňovať 5-ročnú spotrebu PET fliaš a plechoviek jednej priemernej európskej domácnosti, ktorá za 60 mesiacov vyprodukuje odpad z 10 657 obalov. Popri alarmujúcich správach o náraste obezity a negatívnych účinkoch sladených sýtených nápojov na zdravie, je environmentálna kampaň zjavne silným impulzom pre také rozhodnutie, aké Pepsi spravila.





Trend rastu spotreby sladených sýtených drinkov je zjavne pomalší, ako rastie spotreba neochutenej perlivej vody. Zároveň je viditeľné, že spotreba perlivej vody rástla minulý rok rýchlejšie ako celý segment fľaškovaných nápojov, keď celé odvetvie vzrástlo o 7 % a sýtená voda o 38 %. Tu niekde bude zrejme a odpoveď na otázku, či násobok 30,8 EBITDA nie je vysoký. Pepsi zjavne vsádza na pokračovanie trendu v presune záujmu spotrebiteľov na „zdravšie“ nápoje a na rozšírenie distribúcie. Už dnes je Sodastream v 45 krajinách a s existujúcou distribučnou sieťou Pepsi sa dá predpokladať, že počet predajných miest ešte porastie. Druhým silným motívom sú istotne aj otázky prístupu k životnému prostrediu.



Stále častejšie sa na socálnych sieťach objavujú videá so záchranármi, ktorí z mora vyťahujú korytnačky zapletené do zväzkov polyetylénových vreciek, či so zapichnutými plastovými slamkami v nozdrách. Odhady hovoria, že celosvetovo sa ročne nevieme ekologicky zbaviť 430 miliárd PET fliaš a len 9 % z celkovo ročne vyrobených fliaš z PET sa recykluje. Ak Sodastream dokáže odkomunikovať aj tieto fakty, bude istotne jeho odbyt každoročne ešte dlhé obdobie rásť a Pepsi možno vyvráti argumenty o predraženom nákupe.