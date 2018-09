Káva namiesto sladkých sýtených limonád: Prispôsobenie sa rýchlo meniacemu vkusu zákazníka vyjde na 4,3 miliardy eur

Zdroj: HOR

Nedávno sme písali o prevzatí izraelskej spoločnosti Soda Stream veľkým hráčom Pepsico. Koncom augusta sa pridal aj najväčší rival Coca Cola a oznámil prevzatie siete kaviarní Costa Coffee za cenu 3,9 miliardy libier, čo je zhruba 5,1 miliardy dolárov. Pepsi za Sodastream zaplatí 3,2 miliardy dolárov.

V oboch prípadoch ide o diverzifikáciu aktivít, iným smerom ako do výroby sladených sýtených limonád. Predávajúcim je v prípade Costa coffee britská spoločnosť Whitbread, ktorá má svoje začiatky niekde v 18. storočí, kedy sa začala pod týmto menom prvá veľkovýroba piva. Whitbread sa od pivovarníctva rokmi dostal do reštauračného, hotelového a kaviarenského biznisu a v roku 2000 dokonca svoj pôvodný pivovarský biznis odpredal. Ku značke Costa Coffee sa Whitbread dostal v roku 1995, keď značku s 39. predajňami kúpil od bratov Costovcov za 19 miliónov libier. Bruno a Sergio Costovci sa do Británie prisťahovali v 60. rokoch z Talianskej Parmy a v Anglicku si v roku 1971 otvorili prvú pražiareň kávy.



Ku odčleneniu siete Costa bol Whitbread tlačený aj svojim najväčším akcionárom Elliott Advisors Fund, ktorý nedávno získal podiel 6 % na základnom imaní skupiny Whitbread a má záujem na vyššej návratnosti svojich peňazí. Elliott je známy tým, že vstupuje do veľkých spoločností a dokáže donútiť predstavenstvá a dozorné rady k razantným krokom ako sú rozdelenia firiem, deinvestície a IPO doterajších divízií firiem. Podľa vyjadrení zástupcov Whitbread je akvizícia zo strany Coca Coly obojstranne výhodným obchodom, pretože umiestnenie Costa Coffee ako samostatnej firmy na burzu, by zrejme prinieslo menší výnos ako uvedený predaj strategickému hráčovi.





Coca Cola za sieť 2400 britských a 1400 zahraničných prevádzok Costa coffee zaplatí viac ako 16 násobok očakávaného zisku Costa Coffee za rok 2018. Je to viac ako odhadovali odborníci, ktorí vraveli, že 12 násobok by bol primeraný. Coca Cola sa snaží nájsť nové rastúce trhy a trh s „coffee to go“ rastie ročne o približne 6 %. Už dnes má Costa v Európe väčší počet prevádzok ako Starbucks, ktorý na druhom mieste mal ku koncu roka 2017 rozmiestnených 2400 predajní. Za nimi nasledujú Mc Café s 2250 miestami a štvrtú priečku má v Európe sieť Greggs s 1890 predajňami. Pre Coca Colu je zaujímavá zrejme aj pozícia Costa Coffee v Číne, kde za Starbucksom je druhou najväčšou sieťou kaviarní – trend prudko nahor.





Coca Cola vníma sieť Costa ako úspešnú spoločnosť s dobrým manažmentom, ako sa vyjadril James Quincey, CEO Coca Coly (ktorý sám pochádza z Británie) čoskoro bude Costa Coffee pevnejšie prepojená s distribúciou Coca Coly. Budeme údajne vidieť logo Costa všade tam, kde dnes vidíme výrobky Coca Coly, od predajní, supermarketov, až po výdajné automaty na nápoje. Samozrejme, je to prvý krok Coke do poľa horúcich nápojov a uvidíme, ako sa im tento zámer podarí zrealizovať.

Pre „fajnšmekrov“ je dobrá káva zážitkom a siete kaviarní po celom svete sa snažia o vytvorenie príjemnej atmosféry pre každodenný krátky relax nad šálkou s čiernym horúcim voňavým nápojom. Kvalita kávy sa prísne stráži počas celého procesu od zberu, cez praženie, mletie a konečné sparenie. Udrží Coca Cola uvedené snahy, ktoré môžu byť niekedy vnímané ako neefektívne z hľadiska rentability?







Ako perličku môžeme uviesť, že Costa zamestnávala v roku 2009 hlavného pražiara Gennara Pelliciu, ktorý si v poisťovni Lloyds v Londýne dal poistiť svoj jazyk na čiastku 10 miliónov libier. Zatiaľ sa hovorí o tom, že manažment Costa dostane motivačné impulzy, aby v spoločnosti pokračoval v doterajšej úspešnej stratégii. Bude zaujímavé sledovať, ako bude pokračovať boj gigantov a kto bude ďalší pri prevzatí novej menšej spoločnosti. Bude to niekto z oblasti zdravej výživy? Alebo niekto s významným podielom na „etickom“ podnikaní, či prípadne niekto so silno rastúcim produktom? Nechajme sa prekvapiť.