dnes 12:46 -

Predpovedať príchod ďalšej finančnej krízy je náročné. Uviedla to pre TASR Miriam Špániková, tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v súvislosti s 10. výročím krachu americkej investičnej banky Lehman Brothers.

"Súčasná priaznivá ekonomická situácia nie je udržateľná naveky, aj keď by sme si to všetci želali. Nie je totiž možné, aby ekonomika vykazovala neustály rast, a tak sa striedajú fázy rastu a poklesu. Je to prirodzený stav v ekonomike a je len otázkou času, kedy sa ekonomika prehupne z vrcholu do poklesu rastu, v najhoršom prípade do recesie," priblížila.

Krach investičnej banky Lehman Brothers bol podľa Špánikovej spúšťačom krízy, ktorá ovplyvnila celý vyspelý svet, a to vrátane Slovenska.

"Kvôli otvoreným ekonomikám jednotlivých štátov a vzájomnej prepojenosti trhov kríza otriasla aj firemným sektorom. Rast ekonomiky spomaľoval, firmám klesali objednávky aj tržby, čo im obmedzovalo cash-flow a splácanie svojich záväzkov, utlmovali investície, podniky sa ťažšie dostávali k úverom, pretože banky sprísnili možnosti poskytovania úverov, prehlbovala sa nezamestnanosť a podobne," dodala tlačová hovorkyňa AZZZ SR.