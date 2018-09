Opatrenia NBS v rámci úverov sa v štatistikách zatiaľ neprejavili

dnes 11:16 -

Nové opatrenia v rámci poskytovania úverov, ktoré vstúpili do platnosti od júla tohto roka, sa zatiaľ nijako výrazne v štatistikách bánk neprejavili. Ako pre portál voFinanciach.sk skonštatoval analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, najnovšie opatrenia reálne obmedzia úverovanie najskôr od januára 2019. Ako doplnil výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik, nastavené mantinely zatiaľ kopírujú požiadavky trhu. „Inými slovami, dominantná časť úverov spĺňala nové kritéria ešte pred ich platnosťou,“ povedal Ovčarik.

Podľa údajov NBS poskytli v júli banky na Slovensku nové úvery na bývanie v objeme 735 mil. eur pri medziročnom náraste o 30 %. Tak ako pred každou zmenou, ktorá ovplyvňuje dostupnosť úverov, aj v tomto prípade klienti podľa analytika Fincentra Petra Világiho využili obdobie pred 1. júlom na získanie hypotéky. Keďže medzi schválením žiadosti, podpisom zmluvy a následným čerpaním úveru môže prejsť aj niekoľko mesiacov, úverové predzásobenie môže ovplyvňovať objemy poskytnutých úverov aj v najbližšom období.

Búlik odhaduje, že táto situácia pretrvá počas celej jesene a zmení sa až ku koncu roka. Silnou motiváciou ľudí čerpať úvery sú podľa Ovčarika úrokové sadzby, ktoré sa stále držia na historicky najnižšej úrovni. V kombinácií s očakávaniami ich budúceho možného nárastu ľudia svoje plány radšej realizujú rýchlejšie. Aj keď bol objem poskytnutých úverov v letných mesiacoch tohto roka podľa Világiho nadštandardný, rekord z mája 2016 vo výške takmer 1,4 miliardy eur za mesiac sa prekonať nepodarilo. Prepísanie štatistík do konca roka 2018 neočakáva.

Analytik OVB Marián Búlik počas jesene očakáva záujem o hypotéky. „Najmä menšie banky sa môžu pokúsiť nalákať ľudí na refinancovanie úrokom hlbšie pod 1 %. Väčšina bánk sa však bude snažiť udržať si klientov znížením úroku aj mimo obdobia refixácie, a to dokonca aj bez poplatkov, ktoré sú inokedy vysoké a dosahujú v závislosti od banky až 150 eur,“ povedal Búlik. Ovčarik z Finančného kompasu do konca roka očakáva spomaľovanie nárastu objemu hypoték, budúci rok by mohlo dôjsť k ďalšiemu spomaleniu nárastu celkovému objemu čerpaných hypoték.

Aj Világi si myslí, že dynamika rastu zadlžovania sa bude postupne zmierňovať. Hlavným dôvodom sú opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré banky implementujú postupne a vo finálnej podobe budú až od 1. 7. 2019. „Prísnejšie pravidlá sa netýkajú refinančných úverov na bývanie, preto niektoré banky ešte môžu pred koncom roka zabojovať o trhový podiel aj v tejto oblasti. Pri výške financovania 80 a viac percent z hodnoty nehnuteľnosti budú úrokové sadzby pravdepodobne rásť. Banky totiž budú musieť prirodzene regulovať dopyt po týchto úveroch a ich zdraženie je tým najjednoduchším spôsobom,“ dodal Világi.

