Politické kroky nestačia na to, aby zastavili čínskych investorov v nákupe nehnuteľností po celom svete

Čínske investície do nákupu nehnuteľností vyvolali politické diskusie aj konkrétne kroky. Kým na jednej strane sú ohrozené súkromné rezidenčné projekty zamerané na cudzincov, z ktorých mnohí sú z kontinentálnej Číny, na strane druhej sa priklonilo k zákazu nákupu existujúcich nehnuteľností pre cudzincov, aby sa zlepšila dostupnosť rezidenčných nehnuteľností.

Napriek celosvetovému odporu dosiahli v roku 2017 nákupy komerčných nehnuteľností a nehnuteľností na bývanie čínskymi investormi rekordnú sumu 119,7 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 18,1 percenta z 101,4 miliardy dolárov v roku 2016, vyplýva to z výročnej správy čínsky realitného portálu Juwai.

Od roku 2010 získali čínski investori medzinárodný majetok v celkovej výške viac ako 430 miliárd dolárov. Juwai očakáva, že investície Číňanov do komerčných a rezidenčných nehnuteľností vo svete stúpnu medziročne o 3 až 8 percent a celková výška investícií sa vyšplhá z 123,3 miliardy dolárov na 129,3 miliardy dolárov.

Obavy týkajúce sa takýchto investícií zahŕňajú zvýšený dopyt zo strany Číny, ktorý povedie k zvýšeniu cien nehnuteľností pre domáci kupujúcich, pričom početné čínske obyvateľstvo má stále väčší vplyv na miestne problémy tej ktorej krajiny. Podľa CNBC jeden z insiderov z čínskej realitnej spoločnosti však trvá na tom, že investori prichádzajúci z druhej najväčšej ekonomiky na svete mali jednoducho smolu v tom, že sú obviňovaní za trhové pohyby. "Trhy, na ktorých sú najväčšie obavy zo zahraničných kupcov, sú tie, kde nájdete kombináciu faktorov. Zvyčajne ide o vysoký rast počtu obyvateľov, obmedzenia výstavby nového bývania, lacné a dostupné hypotekárne úvery a rýchly rast cien," cituje Carrie Lawovú z Juwai CNBC. V skutočnosti podľa nej veľká časť cenových nárastov vo veľkých mestách bola vyvolaná miestnymi investormi a veriteľmi. "Zahraniční a najmä čínski kupci majú jednoducho smolu v tom, že sú prítomní na trhoch po celom svete v čase, keď úrokové sadzby sú mimoriadne nízke, čo samozrejme vedie k vyšším cenám a prehrievaniu trhov, čo znamená, že cenová dostupnosť klesla."







Juwai opisuje rast zahraničných investícií v roku 2017 ako "obmedzený" kvôli kapitálovým kontrolám uloženým Pekingom, aby sa zabránilo prílišnému odlivu peňazí z krajiny, čo by mohlo ohroziť ekonomiku Číny aj jej menu. Ázia a Európa boli najvychytenejšími cieľmi. Čínske investície do rezidenčných a komerčných nehnuteľností v Ázii vzrástli o viac ako 350 percent, v Európe o viac ako 200 percent, podľa Juwai. USA, Kanada, Nový Zéland a Austrália zaznamenali naopak výrazné poklesy investícií do nehnuteľností zo strany čínskych investorov.

Koniec koncov, politici môžu zmeniť svoju rétoriku proti čínskym nákupcom nehnuteľností, keď sa realitný trh zasekne, myslí si Lawová. "Rastúce úrokové sadzby, spomaľovanie trhov, obmedzenia domácich hypotekárnych úverov a nový pocit zraniteľnosti celosvetového hospodárskeho rastu spôsobili, že tvorcovia politík na mnohých miestach prehodnotili svoj postoj voči zahraničným kupujúcim. Môžu sa rozhodnúť, či dajú prednosť investíciám," povedala Lawová.