Medvede a býky: Viete ako sa dostali na akciový trh?

Zdroj: marketplace;todayifoundout

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:25 -

Pojem "býčí trh" označuje akciový trh, ktorý rastie. "Medvedí trh" je ten, v ktorom ceny klesajú. V obidvoch prípadoch sa zoologické označenie mení, ak ceny stúpnu alebo klesnú o 20 % alebo viac. V žargóne obchodníkov na akciových trhoch je býk niekto, kto kupuje cenné papiere alebo komodity v očakávaní nárastu cien, alebo niekto, koho činnosť spôsobuje takéto zvýšenie cien. Medveď je naopak niekto, kto predáva cenné papiere alebo komodity v očakávaní poklesu cien.

Ako sa ale tieto zvieratá dostali do sveta financií?

Z historického hľadiska začalo s príslovím o predaji koži medveďa. Nie je rozumné predávať kožu medveďa skôr, ako ho človek uloví. Do osemnásteho storočia sa termín "medveď" používal vo fráze "predať alebo kúpiť kožu medveďa", anglicky "bearskin jobber". Koža medveďa sa rýchlo skrátila len na medveďa, človeka, ktorý počíta so špekulatívnym predajom akcií. Termín sa popularizoval počas jedného z prvých obrovských trhových pádov na svete, v roku 1720.





Medveď predal vypožičané akcie, ktoré musí v budúcnostivrátiť. V obchodovaní očakáva, že ceny akcií klesnú a spätný odkup bude za nižšiu cenu, pričom rozdiel oproti predajnej cene bude predstavovať zisk. Tento typ predaja používali mnohí, ktorí sa podieľali na vzniku škandálu zo začiatku osemnásteho storočia v Anglicku, známeho ako bublina južného mora. Pomenovanie vychádza z mena spoločnosti South Sea Company, založenej v roku 1711 na obchodovanie so španielskymi kolóniami. Akcie v Južnej Amerike sa stali veľmi žiadanými, keď sa kráľ stal guvernérom spoločnosti a čoskoro sa akcionári tešili z návratnosti až 100 percent. V roku 1720 spoločnosť prevzala väčšinu britského štátneho dlhu a presvedčila svojich investorov, aby sa vzdali štátnych dobropisov výmenou za akcie spoločnosti, ktoré boli predávané s veľmi vysokou prémiou. Mnoho špekulantov predávalo akcie, ktoré nevlastnili, a keď sa cena akcií náhle zrútila, výsledkom bol kolaps spoločnosti a tragédia pre mnohých investorov. Pojem medveď sa používal aj pred touto udalosťou, avšak až táto nepríjemná záležitosť medvedí trend skutočne preslávila.

Približne v rovnakom čase sa na trhu objavil ďalší symbol zvieraťa. Termín býk pôvodne znamenal špekulatívny nákup v očakávaní, že ceny akcií porastú. Existuje menej historických dôkazov pre vznik termínu "býk", ale zdá sa, že bol zvolený pre svoju symbolickú opozíciu voči medveďovi.





Niektorí ľudia hovoria, že tieto pojmy sa týkajú spôsobov, akými zvieratá zaútočia na svoju korisť. Kým medvede ju pritlačia k zemi svojimi labami, býky ju vyhodia do vzduchu svojimi rohami. Poetické, nie? Neexistuje ale žiaden skutočný dôkaz o tom, že metafora má niečo spoločné s tým, čo sa používa v kontexte s trhom.



Potom je tu ešte jedna, úplne odlišná teória, ktorá neberie do úvahy príslovie s medveďou kožou. Podľa nej tieto termíny pochádzajú z rannej londýnskej burzy. Jednoduchšia verzia moderných dátových centier pozostávala z tabuľky, na ktorej obchodníci mohli zapisovať ponuky na nákup akcií. Keď sa ponuky zozbierali v hojnom množstve, tabuľka bola plná bulletinov. Keď bolo ponúk menej, tabuľka bola "bare", teda prázdna. Termíny sa zmenili z bulletin na bull a bare na bear.



Ďalšou teóriou je, že pojmy pochádzajú od dvoch prominentných rodín, Bultely a Barings. Ale banky, ktoré niesli ich mená, boli založené až po tom, ako sa býci a medvede začali používať v traderskom žargóne.



Napriek tomu, že pôvod zabehnutej terminológie nie je jasný, existuje jeden dôvod, prečo padlo rozhodnutie práve na tieto dve zvieratá. Ide o barbarskú šou, sledovanie psích zápasov proti divokému zvieraťu. V stredoveku, ale najmä v 16. a 17. storočí si ľudia mysleli, že je to výborná zábava, keď do jamy s medveďom pustia psov a budú sledovať, ako z nich medveď vytrasie dušu. Psy sa podobne nasadzovali do súbojov s potkanmi, jazvecmi, kohútmi ale aj krutými konfiguráciami, ako boli napríklad opice zviazané s poníkmi. Ale okrem medveďov boli obzvlášť populárne aj býky, pre okamih drámy, keď psov svojimi rohmi vyhadzovali do vzduchu. V čase keď sa "medveď" objavil vo finančnom sektore, "býk" bol jednoducho logickým náprotivkom, pretože obe zvieratá sa využívali pri týchto „športových podujatiach“, kde stáli voči sebe alebo proti psom.