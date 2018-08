Kov namiesto plastu a rozdiely, ktoré si všimnú aj ostatní

Zdroj: QZ;mashable

Revolut nedávno ponúkla na trh platobnú kartu, ktorá je vyrobená z kovu namiesto tradičného plastu. Váži trikrát viac ako bežná plastová karta a pri výrobe použili diamantovú frézku, píše sa v tlačovej správe. "Farba sa na povrch nanáša vo vrstvách formou naparovania, detaily zvolené zákazníkom sa na kartu vyleptajú pomocou vysoko presného lasera," uviedla spoločnosť.

Zatiaľ čo Revolut už ponúka prémiovú službu za 6,99 libier (9,01 dolárov) za mesiac, Revolut Metal je vyšší level, stojí 12,99 libier mesačne. Karta ponúka mimoriadne zvýhodnenia, ako napríklad vrátenie peňazí až do výšky 1 % v prípade transakcií mimo Európy, ktoré sú splatné v celom rade fiatových peňazí či kryptomien, alebo služby concierge pre rezerváciu leteniek či vstupeniek na festivaly.







Módne karty sú v súčasnosti povinnou jazdou pre londýnske fintech firmy. Neónovo oranžová karta, do Monzo, si údajne rýchlo obľúbili londýnski hipsteri. "Nejde o žiadne nové prehodnotenie produktu, ani predefinovanie identity," tvrdí odborníčka na emočné bankovníctvo Temenos' Marketplace Duena Blomstromová. Napriek tomu sa to Monzo podarilo. Je to britská odpoveď na amerických technologických majstrov ako Facebook a Google.



"Od počiatku sme chceli robiť niekoľko vecí inak, jednou z nich je zapojenie našej komunity v podstate do všetkého," vysvetľuje výkonný riaditeľ Monzo Tom Blomfield. "Druhou je byť naozaj transparentný vo všetkom, či už ide o produktovú mapu, alebo o naše žiadosti o licenciu, o plány do budúcnosti alebo o poplatky za využitie bankomatu. Zdá sa, že komunita a transparentnosť ide ruka v ruke," povedal pre mashable. "Pri hlasovaní o poplatkoch za ATM, ste sa museli zaregistrovať na fóre komunity, kde svoj názor vyjadrilo asi 15 000 ľudí. Dnes máme užívateľskú základňu pol milióna. Je to určitá miera otvorenosti – transparentnosť v tom, ako sú nastavené ceny a dodávky produktov a ako sa vyriešia problémy."







"Využitie sociálnych médií bol naozaj šikovný ťah, v tomto aspekte dokázali poraziť aj tradičné banky," povedala Ghela Boskovičová, šéfka pre fintech v Startupbootcamp.

Ako Monzo rastie, čoraz viac považuje za dôležité oslovovať širokú základňu zákazníkov. "Keď robíme revízie našich produktov, musíme sa uistiť o rozmanitosti našej zákazníckej základne. Aby to neboli len technologickí šialenci. Je ľahké chytiť troch chlapíkov s hlúpymi bradami z ulice a zistiť, čo si myslia,“ povedal Blomfield.





Popri poskytovaní určitého statusu, sa karty vydané týmito finančnými startupmi môžu pochváliť nižším výmenným kurzom pri nákupoch a lacnejším výberom hotovosti z bankomatu než karty emitované tradičnými bankami.



Minulý mesiac Starling Bank ponúkla kartu, ktorej potlač aj rozmiestnenie prvkov nekorešpondovala s tradičnými kartami. Karta je totiž na navrhnutá na stojato. Pôvodne boli karty navrhnuté vo formáte „krajinka“ pretože to predurčoval magnetický pásik a čítačka. Ale Mark Day, umelecký riaditeľ Starling poukázal na to, že karty sa už dnes používajú inak, na výšku. Či už pri bankomatoch alebo keď sa prikladajú pri bezkontaktnej platbe k terminálu.







Ďalší príklad pochádza od TransferWise, v januári prišla s kartou neónovo zlenej farby. Vyzerá „cool“ ale londýnska spoločnosť na prevod peňazí tvrdí, že službu ponúka čisto z praktického dôvodu. Založenie bankového účtu v zahraničí je ťažké, časovo náročné a nákladné a to je problém pre ľudí na voľnej nohe a študentov, ktorí pracujú a žijú vo viac ako jednej krajine. Bezhraničný účet spoločnosti je rýchlo nastaviteľný a dostupný komukoľvek.





Zatiaľ čo korene platobnej karty siahajú takmer storočie dozadu, Revolut si myslí, že fyzické obdĺžniky si dokážu udržať priazeň ešte niekoľko rokov. A to aj v čase, kedy sa finančný život väčšiny ľudí bude odohrávať v digitálnom svete. Digitálne peňaženky budú jedného dňa natoľko dôležité pri kúpe mobilného telefónu, ako sú dnes displeje s vysokým rozlíšením, či kamery. Podľa analytikov až 80 % používateľov smartfónov v celosvetovom meradle nakoniec použije svoj telefón ako peňaženku.



"V Európe vidíme viac inovácií a kreativity pri zmenách našich kariet," povedal hovorca spoločnosti Revolut. "Už ich nemusíte embosovať číslami, označovať kódmi, uvádzať čísla účtov či mená užívateľov. Toto všetko možno odstrániť alebo skryť, čo poskytuje viac miesta pre zaujímavé nápady. Som si istý, že ešte predtým, ako všetci plne prejdeme na mobilné platby, budeme ešte svedkami niekoľkých bláznivých dizajnov!"