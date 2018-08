dnes 15:46 -

Eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou by bola fatálna pre Nemecko, uviedol šéf nemeckého obchodného zväzu BGA Holger Bingmann.

"Pre exportne orientované Nemecko by to malo fatálne následky, ktoré sa nedajú vyčísliť v eurách," povedal Bingmann v rozhovore pre denník Rheinische Post. Eskalácia by podľa neho bola "obrovským hazardom nielen pre obe strany sporu Čínu a USA, ale aj pre celý svet".

Bingmann požaduje rokovania a diskusiu o budúcej regulácii globálneho obchodu. "Potrebujeme ju, aby sme sa v budúcnosti vyhli takémuto šialenstvu, ktoré ohrozuje globálnu prosperitu, ktorú na prvom mieste umožnil medzinárodný obchod."

Americký prezident Donald Trump tento týždeň poveril obchodného splnomocnenca USA Roberta Lighthizera, aby uvážil zvýšenie ciel na čínske produkty v celkovej hodnote 200 miliárd USD (172,6 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Trump tvrdí, že jeho cieľom je donútiť čínsku vládu k prijatiu férovejších podmienok na domácom trhu. Naopak Peking obvinil Trumpa z vydierania.