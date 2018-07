Nemeckí piloti Ryanairu hrozia štrajkom

včera 18:46 -

Nemeckí piloti írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair rozhodli, že budú štrajkovať, ak sa v najbližších dňoch nevyrieši spor o výšku platov. Informovala o tom v pondelok odborová organizácia Vereinigung Cockpit, ktorá uviedla, že za štrajk hlasovalo 96 percent pilotov. Odborová organizácia leteckú firmu obvinila z toho, že v rokovaniach s pilotmi o kolektívnej dohode o mzdách už od januára "naťahuje čas".

Odborári konštatovali, že "Ryanairu ponúkajú definitívny termín do 6. augusta na predloženie prijateľného návrhu". Ak by na budúci týždeň piloti štrajk začali, ovplyvnilo by to tisíce nemeckých pasažierov vracajúcich sa z letných dovoleniek.