Viac ako 800 kryptomien je mŕtvych a stoja menej ako jeden cent

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:25 -

Nové digitálne tokeny sa vytvárajú procesom známym ako počiatočná ponuka mincí (ICO), kde začínajúca firma môže vydať novú mincu, ktorú si môžu investori kúpiť. Investor nezíska ale kapitálový podiel v spoločnosti, len kryptomenu, ktorú si kupuje, a tá môže byť použitá na kúpu výrobku spoločnosti. Ľudia zvyčajne vyhľadávajú ICO z dôvodu, že mince sú lacné a v budúcnosti môžu priniesť veľké výnosy.

Popularita ICO nabral nečakané rozmery. Vlani firmy týmto spôsobom získali 3,8 miliardy dolárov, tento rok už 11,9 miliardy dolárov, vyplýva to z údajov internetovej stránky CoinSchedule, ktorá sleduje trh.

Avšak stovky týchto projektov boli podvody, zlý vtip alebo produkt, ktorý sa nikdy na svet nedostal. Dead Coins je webová stránka, ktorá obsahuje všetky kryptomeny, ktoré spadajú do týchto kategórií. Doteraz ich je vyše 800. Tieto žetóny sú bezcenné a obchodujú sa za menej ako 1 cent.





ICO sa vo všeobecnosti považuje za neuveriteľne riskantné investície a spája s ním množstvo podvodov. Začiatkom tohto roka CNBC informovala o podvodnom ICO s názvom Giza. Falošný start-up skončil s 2 miliónmi dolárov od investorov. Napriek tomu mnohí obhajcovia vidia budúcnosť ICO ako alternatívu k počiatočným verejným ponukám a financovaniu rizikovým kapitálom.

Bitcoin, ktorý je najväčšou kryptomenou z pohľadu trhovej kapitalizácie alebo hodnoty, má za sebou tiež náročný rok. Oproti svojmu maximu stratil zhruba 70 %. Niektoré nedávne medvedie sentimenty sa objavili po tom, ako boli dve juhokórejské krytpoburzy obeťou hackerského útoku. Kryptomeny sa dostali pod veľký tlak, ale stále existuje optimizmus, že regulačné orgány by mohli voči nim vystupovať zmiernenejšie, čím by mohli zvýšiť ich účasť na trhu. Arthur Hayes z BitMEX, pre televíziu CNBC povedal, že cena Bitcoinu by sa do konca roka mohla vyšplhať na 50 000 dolárov. Verili by ste tomu?