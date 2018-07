Koľko dokáže odniesť mravec? Skutočne veľa

Zdroj: HOR

Ak sa pozrieme na niekoľko suchých faktov, môžeme povedať, že od roku 2008 stúpol v Číne počet používateľov mobilného internetu zo 118 miliónov osôb na 770 miliónov v roku 2017. Tým, že v Číne komerčné bankovníctvo a vydávanie kreditných kariet neboli historicky tak rozvinuté ako na západnej pologuli, preskočila táto krajina jeden vývojový stupeň a masívne sa začali využívať mobilné platobné systémy.





Dnes sa cez mobilné aplikácie v Číne ročne realizujú platby zhruba v objeme 15,5 bilióna dolárov - v roku 2015 to bol 1 bilión. Pre ilustráciu si povedzme, že objem všetkých platieb cez systém SIPS Národnej banky Slovenska bol v roku 2017 vo výške 177 miliárd Eur. Z uvedeného balíka mobilných platieb v Číne sa cez platformu Alipay, patriacu do kráľovstva Jacka Maa, prevádza 83 %. Nedávno predviedol Ant Financial platbu postavenú na technológii Blockchain čo otvára novú kapitolu v tejto sfére služieb. Číslo 2 na tomto trhu je Čínsky „všenástroj“ Wechat, ktorý je niečo podobné ako Whatsapp v našich zemepisných šírkach a cez Wechat Pay sa prevádza zhruba 10 % čínskych mobilných úhrad. Ostatní hráči sa delia o omrvinky v 7 % zvyšku.

Dá sa povedať, že Alipay je vstupnou bránou do ríše Ant Financial. Súčasťou tohto zoskupenia sú napríklad poisťovacie platformy Ant Insurance s kmeňom 400 miliónov poistených osôb a ročným rastom poistného vo výške 43 %. Patrí sem aj Yue Bao, čo je money market fond, ktorý investuje „drobné“ z platieb cez Alipay a ku koncu roka 2017 to bol najväčší asset manažment fond peňažného trhu na svete s objemom aktív v správe niekde medzi 233 až 260 miliardami USD. Platobnú platformu Alipay využíva 520 miliónov osôb v 15 krajinách sveta.







Pod Ant Financial patria aj ratingové a skóringové platformy Zhima Credit, ktoré udeľujú zákazníkom hodnotenie kredibility. Samozrejme, je tu aj niekoľko poskytovateľov pôžičiek ako Ant Cash now a Ant Credit Pay. Objem pôžičiek sa koncom roka 2017 pohyboval na úrovni 100 miliárd USD. Ak by sme vzali do úvahy trhovú kapitalizáciu Ant Financial ako skupiny a porovnali s bankami svetového rangu, tak by ležali niekde medzi Citibank s kapitalizáciou 203 miliárd USD a Santanderom s trhovou kapitalizáciou zhruba 116 miliárd USD.

To čo začalo ako nápad na e-shop sa postupne dostáva do nových a nových oblastí, pri čom sféra finančných služieb nie je jediná. Alibaba má spoločné podniky s rôznymi významnými firmami od sféry realít, cez médiá až po logistiku. Odvetvie Asset manažmentu má pre Ant Financial podľa analýz Bloombergu aj naďalej potenciál dvojciferného medziročného rastu. Yue Bao môže aj naďalej profitovať s rastúcej dôvery spotrebiteľov v obchodovanie na Alibabe, Taobao a Aliexprese a na to nadväzujúcom raste lojality zákazníkov. Priemerný sporiteľ má vo fondoch Yue Bao uložených 630 USD.







Poklad zo zvyškov – približne tak sa dá preložiť názov Yue Bao, spustila Alibaba v roku 2013. Za päť rokov z nuly na najväčší Money market fond na svete, tomu sa povie úspech. Princíp Yue Bao – malé vklady a decentralizované riadenie aktív zjavne prináša ovocie. V máji tohto roku sa napríklad znížil limit pre okamžitý výber hotovosti klientom zo 7800 USD na 1125 USD, čo Yue Bao odôvodnilo prispôsobením sa miere tempa vkladov. Klient má možnosť výberu kedykoľvek, je len limitované tempo výberu v čase T+0, limity pre T+1 sa nezmenili.



Záverom môžeme len skonštatovať, že Ant Financial je startup s valuáciou 150 miliárd USD (merané podľa posledného kola financovania), takže je považovaný za najcennejšieho jednorožca na svete (sem patria startupy s valuáciami nad 1 miliardu USD, číslo dva je dnes zrejme UBER s valuáciou 62 miliárd USD)