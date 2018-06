Čínsky finančný obor ukázal, ako poslať domov peniaze zo zahraničia za tri sekundy

Zdroj: QZ

Nová funkcia je momentálne k dispozícii iba pre používateľov Alipay, hlavných platieb spoločnosti Ant Financial a používateľov GCash, teda mobilnej peňaženky, ktorú Ant prevádzkuje s telekomunikačným poskytovateľom Globe Telecom. Na tlačovej konferencii v Hongkongu, filipínsky pracovník dokázal previesť peniaze na svoj telefón cez službu za tri sekundy.

Ant Financial vstupuje na obrovský trh. Výskum Svetovej banky ukazuje, že oficiálne zaznamenané remitencie do krajín s nízkym a stredným príjmom dosiahli v roku 2017 466 miliárd dolárov. Najväčší prílev zaznamenala India, 69 miliárd dolárov, nasledovala Čína, 64 miliárd dolárov a Filipíny, 33 miliárd dolárov. Väčšina z týchto peňazí sa prevádzala prostredníctvom bánk alebo špecializovaných remitencií, ako je známy Western Union, najväčšia spoločnosť na prevod peňazí na svete. Ale aj prostredníctvom iných, pričom pri všetkých sa platí vysoký poplatok za presun finančných prostriedkov.





Okrem dlhoročných hráčov sa o svoj podiel na tomto trhu pokúša aj niekoľko technologických firiem a startupov, ako je TransferWise či WorldRemit, obe z Veľkej Británie. Ale Ant Financial, ktorý tvrdí, že má viac ako 600 miliónov používateľov v Číne, by znamenal veľmi veľkého konkurenta.

Ant Financial najprv poukázal na svoje ambície prevziať trh s remitenciami, keď sa pokúsil kúpiť MoneyGram, konkurenta Western Union so sídlom v Dallase, Texase. Dohoda hovorila o 880 miliónoch dolárov, ale o rok neskôr Ant Financial potvrdil, že dohoda sa nedotiahla do konca, kvôli chýbajúcemu súhlasu od amerických regulátorov. Washington zintenzívňuje kontrolu nad čínskymi akvizíciami amerických technologických firiem pod vládou Trumpa. Americkí zákonodarcovia vyjadrili znepokojenie nad tým, že údaje používateľov MoneyGramu pod Antom by mohli nakoniec skončiť v rukách čínskej vlády.