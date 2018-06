Trump popiera, že dôvodom presunu výroby Harley-Davidson za hranice sú clá

dnes 16:01 -

WASHINGTON, BRUSEL 26. júna (SITA, AP) - Americký prezident Donald Trump popiera zodpovednosť za to, že výrobca motocyklov Harley-Davidson sa rozhodol presunúť časť výroby do zahraničia. Firma to odôvodnila rastom nákladov, ktorý vyplýva zo zvýšenia ciel. Európska únia zaviedla clá na niektoré americké výrobky v odvete na clá, ktoré administratíva prezidenta Trumpa uvalila na európsku oceľ a hliník. Trump však v utorok na Twitteri napísal, že Harley-Davidson využíva "clá/obchodnú vojnu ako výhovorku", aby zakryl skoršie plány na presun pracovných miest do Ázie.

Trump na Twitteri uviedol, že firma Harley-Davidson už skôr ohlásila, že zatvorí závod v Kansas City a pracovné miesta presunie do Thajska. O presune pracovných miest do Thajska však nehovorila firma, ale predstavitelia odborovej organizácie, konštatuje agentúra AP. Harley-Davidson takýto vzťah medzi závodom v Kansas City a Thajskom poprel.

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v utorok vyhlásila, že USA vedeli, že budú čeliť dôsledkom, ak uplatnia clá na dovoz európskej ocele a hliníka. "Museli nastať dôsledky, ak sa nerešpektujú medzinárodné, globálne pravidlá," povedala Malmströmová. Dodala, že bolo jasné, že firmy a spotrebitelia v USA "budú tlačiť na americkú vládu a hovoriť: Počkajte chvíľu. Toto nie je dobré pre americkú ekonomiku".