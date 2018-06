Poučme sa od úspešných: Miliardár, ktorý dokáže robiť správne rozhodnutia na 30 rokov vopred

Zdroj: Medium

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:23 -

Prvých 20 rokov to bolo úplne inak. Takmer nikdy firma nedosiahla zisk, zdalo sa, že nedokážu získať ani dostatok pozornosti zákazníkov a ocenenie firmy bolo všeobecne vnímané ako niečo čo je úplne mimo. Napriek tomu, ak ste v tom čase skutočne venovali slovámz ústa Bezosa, vedeli ste, že na kritike vôbec nezáleží. Bezos sa držal vlastného, veľmi efektívneho systému rozhodovania, ktorý takmer zaručoval, že to, čo robil, bolo presne to, čo aj robiť mal. Svet sa díval na šachovnicu počas hry, ktorú on hral.







Základom jeho tajomstva je, že bol v úplne inom časovom horizonte. Nezáleželo na tom, aby vyhral počas obdobia, ktoré zadefinoval niekto iný, či už médiá alebo Wall Street. Robí si veci po svojom, pričom sa neúnavne zameriava na zajtrajšok. Ak si to uvedomíme, je tu jedna zručnosť, ktorá odlišuje Bezosa od iných efektívnych generálnych riaditeľov, ale aj od väčšiny ľudí vo všeobecnosti. Je to schopnosť robiť optimálne rozhodnutia do budúcnosti, ktorej ale úplne nerozumieme. Väčšina z nás musí robiť podobné dôležité rozhodnutia neustále, pričom ich dôsledky sa môžu ukazovať po celé desaťročia.

Najväčším paradoxom pri takomto rozhodovaní je to, že sme nútení urobiť rozhodnutia o niečom, čo dnes neexistuje. Kto by povedal, či budete spokojný s výberom práce po ukončení školy, alebo s partnerom, ktorého sa rozhodnete vziať za 10 rokov? Dnes ste predsa iná osoba a žijete v inej realite. Veci sa dejú a ľudia sa menia. A čo je dôležitejšie, budúcnosť je nepredvídateľná. Ešte neexistuje. Žijeme v zložitom svete s nekonečným množstvom premenných, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, aby nás priviedli k určitej ceste. A kvôli tejto skutočnosti existuje široká škála pravdepodobnostných výsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť.





A predsa, bez dlhodobého kompasu, ktorý nás usmerňuje, asi ťažko dokážeme robiť správne rozhodnutia v každodenných situáciách. Musíme mať jasnú predstavu o tom, kam sa chceme dostať o 10 až 20 až 30 rokov. Musíme pre to niečo urobiť. V tomto prípade ale nie je riešením konkrétna vízia alebo ukazovateľ úspechu, ale všeobecná orientácia založená na dôkazoch z vašej minulosti. Pokiaľ ide o najdôležitejšie a dlhodobé rozhodnutia, Bezos má jednoduché pravidlo: "orientujte svoju víziu na veci, ktoré sa nezmenia."

V prípade firmy Amazon to znamená, že všetko je založené na hodnote zákazníckej dôvery. Nepokúšajú sa presadiť nové trendy, pretože nevedia, ktorý sa nakoniec uchytí. Dobre však vedia, že aj za 20 rokov budú zákazníci chcieť stále rýchlejšie dodanie tovaru a lacnejšie produkty. Firma môže na tom budovať svoju budúcnosť, bude to primárna oblasť na ktorú sa bude zameriavať.



Podobne, ak by ste mali 30 rokov, v tom veku pravdepodobne nebudete môcť presne povedať, ako sa budú vaša osobnostné preferencie vyvíjať, ale môžete si byť istí, že ak ste sa už 20 rokov tešili mimoriadnej kreativite, pravdepodobne tomu nebude inak ani ďalších 20 rokov. Môžete si na tom budovať kariéru. Dlhodobé plánovanie vám dáva väčšiu kontrolu nad svojou činnosťou, pričom ale nezáleží na tom, či máte stabilnú orientáciu. Jediný spôsob, ako vyfiltrovať oblasť, je určiť si, ktorá časť z vášho JA sa časom nezmení. Ak ju máte zadefinovanú, už zostáva len zistiť, aké kroky musíte urobiť, aby ste sa dopracovali tam kam chcete. Problémom v tomto bode je to, že ak smer na aký sa chcete orientovať nie je príliš špecifický, čo by nemal byť a bude to dlhá cesta, čo by mala byť. Je ťažké určiť si kedy nastal ten pravý čas urobiť potrebné kroky. Navyše, nie je možné zistiť ani to, kedy presne začať. Je ľahké sa rozhodnúť, že chcete byť úspešným za 30 rokov, ale ako to v skutočnosti dosiahnete? Ako sa zlepšiť a aké kroky sú k tomu potrebné? Odpoveď je prekvapujúco jednoduchá. Pokus omyl. Skúste a potom uvidíte. Najskôr plánujte potom stavajte.





Mnoho ľudí robí chybu pri dôležitom rozhodnutí. Vyberie si jednu cestu, ktorej sa potom drží. To zvyčajne nie je optimálne riešenie, pretože je ťažké vedieť, čo presne potrebujete alebo čo chcete, kým to nemáte. Lepšie je preskúmať niekoľko rôznych ciest a potom experimentovať s každou z nich. Ak niečo funguje, pokračujete, ak niečo nejde, priznáte si to a vylúčite takúto možnosť.

Kým základná hodnota Amazone bola vždy spokojnosť zákazníkov, vedia, že sa tam môžu dostať rôznymi cestami. Začali predajom kníh a maloobchodného tovaru, ale experimentujú a skúmajú aj iné cesty, ako je cloud computing, značkový hardvér atď. Dnes značná časť príjmov a veľká časť zisku firmy pochádza zo zdanlivo náhodných stávok, ako je napríklad výpočtová technika v cloud computing.

Ak by Amazon nešiel cestou predčasných rozhodnutí pri výbere špecifických ciest, nemali by za sebou prepadáky ak je telefón Amazon Fire, ale tiež by nemali AWS - webové služby, ktoré vlani firme priniesli 20 miliárd dolárov a Amazon Prime, službu ktorá má viac ako 100 miliónov platiacich zákazníkov.

Pretože budúcnosť je nepredvídateľná, v krátkodobom horizonte je potrebné preskúmať mnoho rôznych ciest, aby sme zistili, ktorá z nich funguje. Ale v reálnom čase a nie na základe nespoľahlivých predpovedí. Svet sa neustále mení. Aby sme udržali krok, musíme byť flexibilní. Intuitívny prístup, ktorým mnohí ľudia plánujú budúcnosť, je vybrať si konkrétny strednodobý cieľ a potom veci prehodnotiť v presných krokoch. Predstaviť si seba o päť rokov. Problémom však je, že strednodobé ciele neumožňujú všestrannosť. Často sú príliš úzko zadefinované, čo je problém pri riešení neistoty, a sú príliš krátke, čo zhoršuje trpezlivosť, ktorú potrebujete na to, aby sa veci dali do pohybu.





Zatiaľ čo sa zdá, že orientácia smerom na viac ako 30 rokov vopred je ťažšia ako päťročný cieľ, pravdou je, že dlhý horizont vám bráni v krátkozrakých rozhodnutiach a čo je dôležitejšie, že vám dáva väčšiu kontrolu nad nepredvídateľnosťou náhodnosti. Práve preto ľudia po všetky tie roky pochybovali o Bezosovi a Amazone. Boli príliš zameraní na kvartálne výsledky a v tejto zaslepenosti nevideli, ako dobre je firma nastavená na desaťročný horizont.

Je jednoduché aby sa v krátkom časovom úseku nedostavili výsledky, ale je takmer nemožné, aby ste neuspeli, ak ste ochotní do práce vložiť svojich 30 rokov života. Žijeme v dynamickom a meniacom sa svete a jediný spôsob, ako urobiť efektívne rozhodnutia v takomto svete, je vyhnúť sa statickým rámcom. Musíme sa naučiť určitej dynamike, otvorenosti v tom, ako robíme rozhodnutia. Budúcnosť môže byť nepredvídateľná, ale to ešte neznamená, že ju nemôžete formovať.