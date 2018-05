Dovolenka s rizikom: Aj poistené cestovné kancelárie môžu skrachovať

Zdroj: bisnode

Analýza tuzemských cestovných kancelárií s uzatvorenou poistnou zmluvou proti krachu ukázala, že úpadkom môže byť ohrozených 24 z 351 skúmaných spoločností. Tieto firmy sú podľa scoringového modelu Bisnode, ktorý hodnotí pravdepodobnosť krachu firmy v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, v stupni „rizikový“ (CCC – C). Ďalších 21 spoločností vykazuje zvýšené riziko.



„Scoringový model Bisnode hodnotí pravdepodobnosť úpadku firmy v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Neznamená to, že tieto kancelárie skutočne aj skrachujú. Výsledky môžeme interpretovať tak, že pri 21 firmách hodnotených na stupni CCC je pravdepodobnosť úpadku 1,96 % - 3,07 %, čo štatisticky znamená, že Bisnode predikuje krach 1,96 až 3,07 firmy zo 100. Hodnotením chceme ukázať najmä to, že aj cestovné kancelárie poistené proti úpadku môžu predstavovať pre dovolenkárov riziko,“ vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová. To je aj dôvod prečo Bisnode odmieta zverejniť mená cestoviek, ktoré sa dostali do stupňa CCC. Zvýšená pravdepodobnost úpadku neznamená že zbankrotuje, vlani napríklad na Slovensku do konkurzu vstúpili tri cestovné kancelárie.

Viac ako polovicu, teda 54 % cestovných kancelárií, Bisnode hodnotí ako stabilné s minimálnym rizikom úpadku. V hodnotení Bisnode zohľadnil stabilitu daných firiem, ich plnenie záväzkov z obchodného styku, pravdepodobnosť návratnosti investícií, úverové riziko a riziko úpadku.







Zoznam poistených cestovných kancelárií proti úpadku Bisnode získal z webových stránok Asociácie cestovných kancelárií alebo poisťovní (stav 25. 5. 2018).