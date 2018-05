BCPB - Oznam

dnes 16:31 -

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

S účinnosťou od 25.5.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 233, ISIN: SK4120013400, o časť 233/C s počtom cenných papierov 95 000 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 267 500 000 dlhopisov.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.5.2018 do 26.8.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 145.