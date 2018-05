Najzaujímavejší z európskych akciových indexov je DAX

dnes 9:00 -

Zatiaľ čo v USA je pre tento účel vhodných kandidátov tradične viac, v Európe sa v poslednej dobe tým najpopulárnejším stal nemecký DAX. Jeho prednosťou nie je len vysoký objem obchodov, ktorý ide ruka v ruke s nízkou nákladovosťou, ale tiež skutočnosť, že sa obchoduje počas európskej seansy. Jedná sa tak o zaujímavú alternatívu hlavne pre Európanov, ktorí nechcú čakať na otvorenie Ameriky.

Čo je teda dobré vedieť pred tým, než sa do DAXu pustíte? Nižšie spomenieme pár skutočností, ktoré by sa mohli hodiť každému, kto o obchodovaní DAXu a európskej seanse uvažuje.

DAX je index hlavne pre Európskych traderov. Nemecká burza otvára o 9 hod. a práve tesne po otvorení sa väčšinou na DAXe dočkáme najväčších objemov a tej najzaujímavejšej cenovej akcie, ktorá často napovie mnoho o smerovaní trhu a sentimentu na zvyšok celej seansy. Najzaujímavejšie hodiny na celkový objem transakcií sú väčšinou medzi 9 – 11 hodinou a potom až po otvorení USA medzi 14 – 16 hod.

DAX je volatilný. Nemecký burzový index rozhodne nepatrí medzi leňochov a ponúka takmer každý deň veľmi zaujímavé cenové rozpätie. V porovnaní s americkým S&P500 je DAX dlhodobo viac volatilný. To ukazuje aj graf nižšie, ktorý porovnáva implikované volatility oboch indexov. Najmä v období pokoja na trhoch a nízkej volatility všeobecne je DAX dlhodobo viac aktívnym indexom.

DAX je malý. Nie čo do objemu obchodov, ale čo do štruktúry spoločností, ktoré sa na výpočte jeho ceny podieľajú. Index DAX tvorí 30 veľkých nemeckých spoločností, čo znamená, že nereprezentuje tak dobre európsku ekonomiku ako napríklad americký S&P500, ktorý je tvorený piatimi stovkami spoločností. To má pár dôležitých dôsledkov. Zatiaľ čo podiel dlhodobo najviac rastúceho technologického sektora je pri S&P500 zhruba 26 % na váhe indexu, v prípade DAXu je to iba 11 %. DAX je hlavne priemyslovým indexom a tak omnoho viac ťaží hlavne z ekonomického a nie technologického boomu. To inými slovami znamená, že má tento index rád predovšetkým tradičné „tvrdé“ makrodáta, ktorých zlepšenie mu často výrazne pomáha.

DAX má rád slabé euro. Pretože je DAX nemecký a hlavne priemyslový, je jasné, že bude jeho výkonnosť ovplyvnená kurzovými výkyvmi podstatne viac, než napríklad americké indexy. Pre nemeckých exportérov je totiž euro veľmi dôležité. Slabé euro tak DAXu svedčí, zatiaľ čo v prípade jeho posilňovania má tendenciu nemecký index skôr zaostávať.

Toľko teda k asi najdôležitejším charakteristikám, ktoré DAX oddeľujú od štandardných a najviac obchodovaných indexov v USA. Aj vďaka nim je DAX teraz jednoznačne voľbou číslo jedna pre väčšinu traderov, ktorí sa rozhodnú preferovať európsku seansu pred americkou.

Zatiaľ čo v krátkodobom časovom rámci sú rozdiely medzi DAXom a S&P500 pomerne značné, v dlhšom sa ale tieto rozdiely čiastočne stierajú. V prípade dlhodobejšieho výhľadu a buy&hold stratégie je preto potrebné si vždy uvedomiť, že kvôli globalizácii a ekonomickej previazanosti na oboch brehoch Atlantiku bude nemecký index s väčšími či menšími odchýlkami vždy korelovať s akciovými indexmi v USA. To naznačuje aj jeho vývoj za posledných päť rokoch a silný rastový trend, ktorý je podobný tomu, akým si prešiel index S&P500.

Rozdiel medzi oboma indexmi je v tomto prípade hlavne ten, že pri nemeckom indexe bola cesta za ziskami omnoho divokejšia a viac volatilná, čo je nakoniec presne dôvod, kvôli ktorému mnoho krátkodobejších obchodníkov na nemecký akciový index nedá dopustiť.

Zaujíma Vás tento index? Stiahnite si e-book Ak obchodovať nemecký akciový index DAX.



Autorom je Jaroslav Brychta, XTB