Šéf nemeckých oceliarov sa obáva záplavy komodity na európskom trhu

Predstaviteľ nemeckého oceliarskeho priemyslu varoval pred dôsledkami colného sporu so Spojenými štátmi pred silným dovozom ocele do Európy. "Je celkom reálne, že krajiny, ktoré v dôsledku ciel už nebudú môcť vyvážať komoditu do USA, sa budú usilovať preniknúť s ňou na európsky trh,“ uviedol Hans Jürgen Kerkhoff, prezident Hospodárskeho združenia Stahl, pre pondelkové vydanie novín Osnabrücker Zeitung.

Už v prvých mesiacoch tohto roka sa vývoz ocele z Ruska a Turecka do EÚ výrazne zvýšil. Z Ruska jej import za posledné tri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 139 %.

Kerkhoff žiada, aby Európska komisia prijala opatrenia na ochranu výrobcov ocele na kontinente.

Americký prezident Donald Trump hrozí aj EÚ tým, že zvýši sankčné clo aj na oceľ dovážanú do Spojených štátov z Európy.