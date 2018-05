Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v apríli spomalil

dnes 12:46 -

Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v apríli, prvom mesiaci 2. štvrťroka, spomalil, ale o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.

Podľa najnovšieho prieskumu sa index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny v apríli znížil na 56,2 bodu z 56,6 bodu v marci. Spresnený výsledok je lepší ako 56 bodov pri rýchlom odhade, ale zároveň je aprílová hodnota PMI najnižšia za 13 mesiacov.

PMI výrobného sektora sa však stále drží nad hranicou 50 bodov, ktorá signalizuje, že dané odvetvie pokračuje v raste a jeho aprílová hodnota ukazuje, že si udržuje solídne tempo.

No aj keď súčasný rast zostáva solídny, prieskumy v nadchádzajúcich mesiacoch poskytnú dôležité informácie o tom, do akej miery môže dôjsť k spomaleniu tohto odvetvia, a do akej miery by politici mali mať obavy o zdravie hospodárstva. Uviedol to Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.

Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, väčšina ich PMI síce klesla, ale stále sa drží vysoko nad hranicou 50 bodov. Najväčší aprílový PMI výrobného sektora zaznamenalo Holandsko, a to 60,7 bodu, čo je jeho šesťmesačné minimum. Nasledujú Nemecko (58,1 bodu, najmenej za deväť mesiacov), Rakúsko (58 bodov), Írsko (55,3 bodu, dvojmesačné maximum), Španielsko (54,4 bodu, najmenej za sedem mesiacov), Francúzsko (53,8 bodu, dvojmesačné maximum), Taliansko (53,5 bodu, najmenej za 15 mesiacov) a Grécko (52,9 bodu, päťmesačné minimum).