Po piatich rokoch by mala začať opäť fungovať elektráreň v Malženiciach

Po piatich rokoch od zastavenia prevádzky by mala v lete začať znovu fungovať Paroplynová elektráreň Malženice pri Trnave. Na jeseň 2013 ju nemecká energetická spoločnosť E.ON odstavila kvôli nerentabilnosti prevádzky. Teraz má najmenej dva dôvody jej opätovného spustenia.

Generálny riaditeľ spoločnosti E.ON Elektrárne Vladimír Pestún pre portál energoklub.sk uviedol, že prvým je oveľa priaznivejšia situácia na trhu s elektrinou a druhým možný predaj. Potenciálnemu záujemcovi však treba dokázať, že odstavená elektráreň je schopná plnohodnotne fungovať.

Elektráreň uviedli do prevádzky v januári 2011. Od tej doby bola v prevádzke celkovo len 5600 hodín. E.ON pôvodne plánoval, že to bude najmenej 4000 až 5000 hodín ročne. Elektráreň má inštalovaný elektrický výkon 436 MW a svojou výrobou dokáže pokryť ekvivalent priemernej ročnej spotreby 600.000 až 900.000 domácností. Účinnosť elektrárne na úrovni 59 % patrí k najvyšším v Európe, využíva kombináciu technológie plynovej a parnej turbíny. Výstavba vyšla na viac než 430 miliónov eur a išlo o jednu z najväčších investícií v slovenskej energetike v poslednej dekáde. Pri plnej prevádzke by dokázala ročne vyprodukovať až 2 terawatthodiny (TWh) elektriny.

V auguste 2011 postihol zariadenie požiar počas plánovanej odstávky elektrárne, kedy po výboji zachvátil celú rozvodnú skriňu slúžiacu na napájanie budenia generátora.