Daňové úrady evidovali tri štvrtiny podaných daňových priznaní k dani z príjmov

Finančná správa evidovala v utorok ráno odovzdaných zhruba 75 % daňových priznaní k dani z príjmu za minulý rok, ktorých riadny termín podania a zaplatenia dane vyprší práve v utorok 3. apríla. Kvôli končiacemu termínu daňové úrady predĺžili v utorok 3. apríla úradné hodiny aj fungovanie call centra. Odovzdať daňové priznanie môžu daňovníci okrem daňových úradov aj na viac ako 40 dodatočných miestach a v Bratislave aj v mobilných kanceláriách.

Celkovo finančná správa evidovala v utorok ráno vyše 302 tis. podaných daňových priznaní fyzických osôb typu A, takmer 275 tis. podaných priznaní fyzických osôb typu B a bezmála 125 tis. podaných daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb. Predstavovalo to zhruba 70 % očakávaného počtu daňových priznaní typu A, 68 % daňových priznaní typu B a 84 % daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb.

Práve posledný deň riadneho termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu však finančná správa očakáva tradične najväčší nápor. Daňové úrady sú preto otvorené v zmenených úradných hodinách do siedmej hodiny večer a call centrum finančnej správy bude k dispozícii až do polnoci. Rovnako možnosť odloženia daňového priznania môžu daňovníci využiť iba do polnoci 3. apríla. Využiť už na to musia nové predpísané tlačivo.