JAVYS plánuje niekoľkomiliónovú investíciu

Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) plánuje v Jaslovských Bohuniciach investíciu za niekoľko desiatok miliónov eur. Firma sa totiž chystá optimalizovať kapacitu svojho bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov. "Hlavným dôvodom realizácie navýšenia kapacít jadrového zariadenia Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) je najmä produkcia odpadov z vyraďovania Jadrovej elektrárne V1,“ uviedla spoločnosť JAVYS vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Celkovo by mala firma investovať 20 miliónov alebo 35 miliónov eur podľa toho, aký variant investičného zámeru sa bude realizovať. V prvom variante sa pri zvýšení skladovacích kapacít TSÚ RAO nepočíta s výstavbou nových objektov. Naopak, pri druhom variante by mali vyrásť aj nové stavebné objekty. S realizáciou investičného zámeru plánuje spoločnosť JAVYS začať už v tomto roku. Začiatok prevádzky vynoveného TSÚ RAO je naplánovaný na rok 2021. Životnosť tohto jadrového zariadenia je odhadovaná do roku 2050.

Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov tvorí komplex zariadení na ich spracovanie a úpravu. Bolo vybudované v rokoch 1993 až 1999. V prevádzke je od roku 2000. Spracovateľské centrum je stavebne aj technologicky prepojené s bitúmenačnou linkou a čistiacou stanicou odpadových vôd.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.