Odkaz Rockefellerovcov: 4 odporúčania, ak chcete vychovať bohatých potomkov

Počas sedem generácií je to 170 dedičov, ale aj napriek tomu si rodina Rockefellerovcov dokázala udržať značnú časť svojho bohatstva, ktoré podľa odhadov Forbes predstavovalo v roku 2016 majetok vo výške 11 miliárd dolárov. A to už uplynulo viac ako 100 rokov, čo sa John D. Rockefeller stal prvým americkým miliardárom po založení spoločnosti Standard Oil Company koncom 19. storočia.





Ešte zaujímavejšie je, že rodina zostala do značnej miery zjednotená, bez verejných škandálov, sporov, súdnych poťahovačiek, či tragédií, ktoré sú typické pre iné dynastie. V súčasnosti žije viac ako 250 členov rodiny, ktorí sú priami potomkami Johna D. Rockefellera a Laury Spelmanovej Rockefellerovej.





Iste, Rockefellerovci boli vždy veľmi bohatí, čo im umožňovalo pomáhať iným v zlých časoch. Ostatné majetné rodiny ale nedávajú na tieto účely miliardy. V máji aukčný dom Christie's ponúkne umelecké diela a cennosti Davida a Peggy Rockefellerovcov do dražby, očakáva sa, že sa vyzbiera 500 miliónov až jedna miliarda dolárov, pričom všetko má ísť na charitu. Počas svojho života dal David Rockefeller na dobročinnosť viac ako miliardu dolárov.





Takže aké je tajomstvo tejto mimoriadne majetnej rodiny?

V exkluzívnom rozhovore David Rockefeller Jr., predseda spoločnosti Rockefeller & Co. povedal, že rodina vyvinula systém hodnôt a tradícií, ktoré jej pomohli zomknúť sa a zachovať nadobudnúté bohatstvo. Sú to rady užitočné pre každú rodinu, ktorá sa snaží vychovávať deti, aby mali k peniazom dobrý vzťah. Aj keď nie je ani zďaleka natoľko bohatá.

Pravidelné rodinné stretnutia

"Stretávame sa ako rodina dvakrát do roka, často je nás viac ako 100 v jedinej miestnosti, napríklad ak ide o vianočný obed," povedal David Rockefeller mladší. "Usporadúvame niečo, čo by sa dalo nazvať aj rodinné fórum. Keď dosiahnete vek 21 rokov, dostanete pozvánku na tieto stretnutia." Na stretnutiach rodina hovorí o svojom smerovaní, projektoch, nových členoch a akýchkoľvek iných rodinných správach týkajúcich sa kariéry alebo dôležitých míľnikov. Je dôležité, aby sa každý cítil súčasťou rodiny, aj keď sa do nej dostal svadbou.







Zachovanie rodinnej histórie

Rockefellerovci to robia čiastočne prostredníctvom svojich sedení, kedy sa všetci stretnú môžu pospomínať na časy minulé. "Stretávame sa väčšinou na miestach, ktoré boli preslávené a ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Môžeme sa vrátiť na miesta, kde môj starý otec žil pred viac ako sto rokmi, vidieť, ako žil. Vidieť ako žil jeho syn a ich vnúčatá."

Bez spoločného podnikania

Mnoho sporov v rámci bohatých rodín začína spoločným podnikaním. V čom podnikať, ako podnikať, kto by mal tomu veliť a kto by mal mať z toho prospech. Rockefellerovci nemali od roku 1911 žiadnu rodinnú firmu, keď vláda zasiahla voči Standard Oil a zmenila ju na verejne obchodovateľnú spoločnosť kvôli novým antitrustovým zákonom. Týmto krokom sa majetok Rockefellera transformoval z jedinej obrej spoločnosti na viacero firiem kótovaných na burze. Vďaka kombinácii dobre zostavenej série trustov, sa akcie a finančné podiely ľahšie odovzdávali budúcim generáciám a neboli tak predmetom finančných naťahovačiek.



"Bohatstvo našej rodiny samozrejme pochádzalo z ropného biznisu Standard Oil," povedal Rockefeller. "Ale nebolo to podnikanie, čo nás držalo pohromade, veľa rodín na ničo také nakoniec doplatilo. My sme mali, myslím si, šťastie. Nemali sme spoločný biznis, ktorý by nás rozdeľoval. Mali sme firmu, ktorá nás zabezpečila, naprieč generáciami. Toto bohatstvo sa počas niekoľkých generácií rozptýlilo medzi stále viac a viac ľudí, ale stále bolo zachované. Firma nebola naša hlavná činnosť."

Hodnoty, ako filantropia

Za najsilnejšie lepidlo, ktoré udržiava rodinu Rockefellerovcov pohromade, považuje David rodinné hodnoty. Konkrétne filantropiu. Ich rôzne rodinné nadácie a fondy spoločne spravujú majetok za viac než 5 miliárd dolárov. Členovia rodiny sú povzbudzovaní, aby sa zapojili do týchto aktivít a pomohli vybrať ciele, ktoré by sa finančne podporovali. Tým, že pomoc a rozdávanie sa dostalo do centra identity rodiny, zachovali sa základné hodnoty Johna Rockefellera Jr., ktorého mantra je vytesaná do kameňa v Rockefellerovom centre: "každé právo zakladá zodpovednosť, každá príležitosť zakladá záväzok a každé vlastníctvo zakladá povinnosť."

David Rockefeller Jr. sa po prvý krát aktívne zapojil do charity keď mal 10 rokov. V nedeľu dostal svoje vreckové a časť z neho poskytol cirkvi alebo na inú vec. Rovnako aj John D. Rockefeller začal na charitu prispievať už od svojej prvej výplaty. "Ak by hodnoty neboli skutočné, slová by nemali žiaden vplyv," povedal David Rockefeller Jr. "Som presvedčený, že naša rodina sa pokúsila čo najlepšie žiť s vyznávaním tejto hodnoty. Od tých, ktorým sa veľa dáva, sa veľa očakáva."