NDS chce kúpiť autá na zber a odvoz komunálneho odpadu za 950.000 eur

dnes 15:31 -

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce kúpiť nové autá na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu aj s príslušenstvom. Na zákazku už diaľničiari vyhlásili súťaž a cenu za ňu odhadujú vo výške 950.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ, ktorý vzíde zo súťaže, by mal pre NDS dodať päť vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom. Podvozok nákladného automobilu by mal byť 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby. Zároveň by mali mať pevne namontovanú nadstavbu na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu.

Záujemcovia môžu predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 19. apríla tohto roku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.

NDS zároveň vyhlásila aj súťaž na nákup farieb pre náterové systémy, kde odhaduje cenu vo výške 460.000 eur bez DPH. Dodávateľ by mal pre diaľničiarov zabezpečiť údržbové náterové systémy protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií, tiež farby syntetické, lazúry na drevo, interiérové a exteriérové farby, farby na údržbové nátery protihlukových zábran, na betónové podlahy či farby na vozovku na vodorovné dopravné značenie.

V tejto súťaži môžu záujemcovia predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť do 16. apríla tohto roku. Ani táto zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.