Grant Thornton: Vláda zvyšovaním príplatkov priamo ohrozuje podstatu slovenskej ekonomiky

Zdroj: Grant Thornton

dnes 0:16 -

Rozhodnutie parlamentu zvýšiť príplatky za víkendovú prácu, prácu v noci a počas sviatkov zásadne ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska. „Slovensko patrí medzi najdrahšie krajiny v EÚ z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia. Ak vláda nezavedie v blízkom čase daňovú reformu, ktorá uľahčí život zamestnancom aj firmám, Slovensko stratí kus svojej konkurencieschopnosti. Takýto skokový spôsob navyšovania ceny práce bez kompenzačných opatrení je veľkou chybou,“ hovorí Wilfried Serles, managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Od 1. mája 2018 narastie príplatok za nočnú prácu o 30 % sumy minimálnej mzdy, čo je 0,8277 eur/hod, a pri rizikových prácach to bude o 35 % sumy minimálnej mzdy, teda 0,96565 eur/hod (tieto čísla platia pri týždennom pracovnom čase 40 hodín). Ak ide o kolektívne zmluvy s už zahrnutými príplatkami za nočnú prácu, musia byť aspoň 25 % minimálnej mzdy. Pri individuálnych pracovných zmluvách (v podnikoch do 20 zamestnancov bez odborov) s príplatkom za nočnú prácu musí nový príplatok predstavovať aspoň 25 % minimálnej mzdy.

Parlament schválil nové príplatky v čase, keď slovenské mzdy rastú historicky rekordným tempom. V poslednom štvrťroku 2017 stúpli slovenské mzdy aj platy v porovnaní s posledným štvrťrokom 2016 v priemere o 5,2 %. Je to rekordný rast za posledných 9 rokov a koniec tejto rastovej krivky je ešte v nedohľadne. Pre rok 2018 sa odhady pohybujú na úrovni 4,6 %. „V Grant Thornton na základe zmeny zákona a prakticky nasýteného pracovného trhu na západe Slovenska očakávame, že náklady na mzdy narastú v porovnaní s rokom 2017 výrazne viac ako o 5 %.“

Pritom Slovensko patrí s odvodovým a daňovým zaťažením na úrovni 35,2 % už dnes v Európe k neslávnej špičke. „Zmenami od mája a nového roka sa zamestnávatelia dostanú pod ešte väčší tlak. Je nezodpovedné, ak vláda takto skokovo a enormne zvyšuje tlak na mzdové náklady bez kompenzácie. Keď sa pozrieme na vyspelé štáty, v mnohých prípadoch sú tam príplatky za nočné, ťažkú a víkendovú prácu, a dokonca aj nadčasy daňovo zvýhodnené. To isté potrebujeme z pohľadu sociálnej politiky aj na Slovensku,“ vysvetľuje W. Serles.

Slovensko má vyššie zaťaženie ako Rakúsko

Daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku je jasne vyššie ako v okolitých štátoch a zmeny od mája a nového roka situáciu ešte zhoršia. Na porovnanie, zamestnanec v Čechách s hrubým ročným príjmom 12 000 eur a polovicou pracovného času v noci stojí zamestnávateľa 16 859,68 eur. Na Slovensku je to 17 284,44 eur a v údajne „drahom“ Rakúsku len 15 628,66 eur. Slovenský zamestnávateľ teda zaplatí o 2,5 % viac ako český, a dokonca až o 10,6 % viac ako rakúsky.

„Firmy s trojzmennou prevádzkou, ktorým poskytujeme poradenstvo, sa mi zverili, že očakávajú nárast personálnych nákladov aj o 10 %. To je neakceptovateľný skokový nárast. Slovensko potrebuje daňovú reformu, ktorá daňovo zvýhodní nadčasy. Tak by vyššie príplatky priniesli zamestnancom viac peňazí a súčasne by menej zaťažili zamestnávateľov. Zmena je o to dôležitejšia, že sa v budúcich rokoch očakáva vyššia inflácia, čo môže znamenať pokles kúpyschopnosti, respektíve reálnych miezd. Vďaka reforme by vyššie príplatky priniesli zamestnancom viac peňazí a súčasne by menej zaťažili zamestnávateľov,“ hovorí Wilfried Serles a dopĺňa: „Vyzývame preto vládu, aby čo najrýchlejšie prehodnotila svoju daňovú politiku. Na to, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné, musí ďalšia daňová reforma a zmeny v sociálnom poistení zamestnancov výrazne znížiť zaťaženie zamestnávateľov.“