Samoobslužné pokladne: Keď príležitosť robí zlodeja

dnes 0:14 -

Krádeže v samoobslužných pokladniach sa natoľko rozšírili, že obchodníci už poznajú celý rad rôznych taktík, ktoré sa najčastejšie opakujú. Jednou z nich je aj banánový trik, kedy si zákazník nahodí pre drahší tovar kód z niečoho obdobného ale lacnejšieho. Ak tovar opúšťa pokladňu bez skenovania, hovorí sa tomu "prejdenie okolo." Výrazom "switchcheroo" sa označuje o niečo pracnejší krok. Odlepenie kódu z lacného tovaru a prelepenie na čiarový kód drahšieho. Stačí sa ubezpečiť, že obe položky majú rovnakú hmotnosť, či tvar, aby sa nespustil pokladničný alarm.



Ako často sa objavujú podvody pri samoobslužných pokladniach odhaľujú anonymné on-line dotazníky. Keď spoločnosť Voucher Codes Pro, ktorá ponúka kupóny zákazníkom na internete, v rámci prieskumu oslovila 2634 ľudí, takmer 20 percent priznalo, že v minulosti odcudzili tovar cez samoobslužnú pokladňu. Viac ako polovica z týchto ľudí uviedla, že sa spoliehajú na systém, pretože odhalenie je v takomto prípade nepravdepodobné.







Štúdiu samoobsluhy z roku 2015, v ktorej si zákazník nahadzuje tovar ručným skenerom, uskutočnili kriminológovia na univerzite v Leicestri. Opäť sa našli dôkazy o rozsiahlej miere krádeží. Po kontrole 1 milióna transakcií cez samoobslužné pokladne v priebehu roka, v celkovom objeme predaja 21 miliónov dolárov, zistili, že tovar za takmer 850 000 dolárov opustil obchody bez skenovania a zaplatenia. Vedci z Leicestra dospeli k záveru, že jednoduchosť krádeže pravdepodobne inšpiruje ľudí, ktorí by inak nemali dôvod kradnúť. Namiesto toho, aby šli do obchodu s úmyslom e niečo odcudziť, sa môže nakupujúci po skončení nákupu rozhodnúť, či využije túto možnosť.



"Ľudia, ktorí nemajú v úmysle kradnúť, si uvedomia, že keď si kúpim niečoho 20, môžem dostať päť zadarmo," povedal vedcom v prieskume istý maloobchodný zamestnanec. Autori štúdie tvrdia, že maloobchodníci nesú za tento stav určitý podiel viny. V snahe znížiť náklady na pracovnú silu môžu supermarkety za vytvorenie "prostredia vytvárajúceho zločiny". Podľa štúdie sa tým podporuje zisk "pred sociálnou zodpovednosťou".

Či už zo spoločenskej zodpovednosti alebo zo zúfalstva kvôli rastúcemu množstvu krádeží, niektorí predajcovia pristúpili k zníženiu počtu, alebo úplnému odstráneniu samoobslužných pokladní zo svojich prevádzok. Aspoň v niektorých obchodoch. Ale ostatní v rámci trendu automatizácie ich naďalej pridávajú. Predpokladá sa, že budúci rok by po celom svete malo byť 325 000 samoobslužných terminálov, pre porovnanie, v roku 2013 ich bolo 191 000.



V niektorých regiónoch je pravdepodobnosť, že budú zlodeji potrestaní za drobné krádeže, časom klesá. Dokonca aj vtedy, keď sa previnilca podarí prichytiť. Napríklad v americkom Dallase policajné oddelenie prijalo v roku 2012 politiku že nebude riešiť krádeže v maloobchodoch, ktoré nepresiahnu hranicu 50 dolárov. V roku 2015 sa limit zvýšil na 100 dolárov.





Možno to bude znieť prekvapujúco, ale niektorí ľudia považujú kradnutie pri strojoch za ospravedlniteľnejšie ako keď oklamú človeka za pokladňou. "Každý, kto zaplatí viac ako polovicu svojho tovaru pri samoobslužnej pokladni, je absolútny hlupák," píše sa v jednej z agresívnejších pripomienok na túto tému v diskusii na Reddite. "Nie je žiaden morálny problém s krádežou v obchode, ktorý vás núti použiť samoobslužný terminál. Oni vás skasnú za prácu v obchode, ktorú má robiť ich zamestnanec."

Barbara Staibová, riaditeľka komunikácie Národného združenia pre ochranu pred krádežami, je presvedčená, že samoobslužné terminály lákajú ľudí, ktorí majú predispozície ku krádeži v obchode, tým, že im umožnia racionalizovať svoje správanie. "Väčšina zlodejíčkov v obchodoch sú v skutočnosti občania inak dodržiavajúci zákony. Určite by vás oslovili, keby vám na ulici vypadla bankovka, pretože ste živá bytosť a tie peniaze by vám chýbali." Robotickí pokladníci však toto správanie menia. "Ponúkajú falošný dojem anonymity," hovorí Staibová. "To očividne umožňuje ľuďom, aby v obchodoch kradli."



Tým ale nikto nechce povedať, že všetci zákazníci sú rovnakí. Frank Farley, psychológ na Temple University, tvrdí, že mnohí zlodeji zo supermarketov vlastne len hľadajú vzrušenie. "Nakupovanie môže byť dosť nudné, pretože je to taká rutina. A zrazu je tu spôsob, ako urobiť rutinu zaujímavejšou. Títo ľudia vyhľadávajú riziko, stimuláciu."