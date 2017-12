Režim pri dani z pridanej hodnoty v Európskej únii by sa mal zmeniť

dnes 14:31 -

Slovenské firmy, ktoré dodávajú tovar napríklad nemeckej firme, by mali fakturovať nemeckú daň z pridanej hodnoty (DPH). Podobný systém by mal pritom platiť v celej Európskej únii. Jej členovia totiž zavádzajú pravidlá definitívneho režimu DPH, podľa ktorého by takto vyfakturovanú daň vybrala domáca daňová správa a následne ju poslala zodpovedajúcej finančnej správe v únii.

Definitívny režim DPH bol pritom aj jedným z bodov rokovania zástupcov ministerstiev financií a finančných správ členských štátov únie v Bruseli. Nový režim by mal nahradiť dočasný systém, ktorý platí od roku 1993. „Cieľom spoločného postupu členských krajín pri dani z pridanej hodnoty je posilniť boj proti podvodom v oblasti DPH v Európskej únii,“ uvádza sa vo vyhlásení Finančného riaditeľstva SR.

Ako ďalej informuje, spolu so zavedením definitívneho režimu DPH členské krajiny Európskej únie rokujú aj o posilnení boja proti podvodom na DPH. „Slovensko podporuje užšiu spoluprácu v daňovej oblasti, keďže rovnaká spolupráca v colnej oblasti dlhodobo prináša konkrétne výsledky. Riešením by mohlo byť zavedenie napríklad medzinárodného kontrolného výkazu na úrovni Európskej únie,“ konštatuje finančná správa.