Filantropia vstúpila do bitcoinovej éry: Šťastný milionár bude financovať psychedelický výskum, liek proti starnutiu aj čistú vodu

Anonymný filantrop sa chystá údajne podarovať "väčšinu" svojich kryptoaktív, píše na svojej internetovej stránke. "Stále niekedy neverím realite," píše Pine na reddite. "Bitcoin zmenil môj život a mám oveľa viac peňazí, než by som dokázal minúť." Bitcoin Magazine uvádza, že Pine začal(a) ťažiť bitcoiny na svojom starom domácom počítači. Ale na rozdiel od mnohých skorých majiteľov bitcoinu, ktorí sa ich zbavili, aby mohli zaplatiť svoje účty, či výdavky, Pine ich len ďalej zhromažďoval(a) až nastala rally a hodnota vyletela z 200 na viac ako 18 000 dolárov za posledné tri roky.

Ananásový fond, ako ho Pine (pine‑apple, →, ananás) nazval(a), sa zameriava na lekársky výskum, duševné zdravie, ochranu prírody a životného prostredia, boj proti domácemu násiliu a sexuálnemu zneužívaniu a kauzy súvisiace s technológiami. "Prečo? No, to nie je preto, že si myslím, že sú to najdôležitejšie veci, alebo majú najväčší vplyv, každý má predsa iný súbor hodnôt. Ak sa zhodujú s mojimi hodnotami, myslím, že akýkoľvek prínos v týchto odvetviach prinesie niečo dobré tomuto svetu, ktorý všetci zdieľame," povedal tajomný darca pre Bitcoin Magazine.





Rýchlo sa rozvíjajúci kryptomenový svet si vyžaduje rýchle rozhodnutia. Asi tak rozmýšľal(a) aj Pine. Či je za dobročinným projektom skutočne charita, alebo len webstránka a bitkoinová peňaženka, zatiaľ jasné nie je. Ale na Reddite sa Pine podarilo osloviť publikum, neváhali poslať viac ako milión darov pre SENS Research Foundation, kalifornský inštitút pre liečbu chorôb starnutia a pre Multidisciplinárnu asociáciu pre psychedelické štúdie (MAPS), aby ľudia mohli pri určitých stavoch využívať psychedeliká a marihuanu.

MAPS potvrdila, že od Ananásového fondu získal sumu vo výške 59,89 Bitcoinu v hodnote milióna dolárov. Tieto peniaze pomôžu financovať nadchádzajúce klinické štúdie Phase 3 v oblasti psychoterapie s MDMA (podobne ako má Extáza) na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy.

Ale tento dar od Pine bol len začiatkom. V nedeľu 17. decembra MAPS získala od anonymného darcu ďalší asi milión USD (51,5 BTC). To presahuje sumu 120 800 USD, ktorú dostala od roku 2013 v kryptomenách, povedal Brad Burge, riaditeľ pre komunikácie MAPS. Burge si myslí, že je to začiatok niečoho väčšieho. Charitatívne organizácie, ktoré chcú získať kryptomeny by sa mali viac zameriavať na tzv. verejnú "peňaženku", číslo označujúce on-line adresu, kam môžu darcovia peniaze vkladať. Väčšina neziskových organizácií ale zatiaľ niečo také stále nemá. "Očakávam, že počas nasledujúcich mesiacov sa to stane už štandardom," povedal Burge.





Rozmach kryptomien pravdepodobne začne vytvárať novú vlnu filantropie, pretože vytvára novú generáciu milionárov. Emmett Carson, zakladateľ komunitnej nadácie v Silicon Valley tvrdí, že darcovia z technologického sveta nie sú ako ich predchodcovia z východného pobrežia. "Veľká časť filantropie, tradičných darcov, sa objavovala v neskoršom živote. Dnes sú filantropi omnoho mladší. Dokázali nahromadiť neuveriteľné zdroje v oveľa skoršom veku a angažujú sa v charite ako omnoho mladší," popisuje situáciu Carson s tým, že títo mladí filantropi často rozdávajú veľké množstvo svojho bohatstva už počas svojho života.



Zatiaľ, čo vybudovanie trvalo udržateľnej charitatívnej nadácie sa doteraz považovalo za víziu, veľa dnešných technologických filantropov zaobchádza s rozdávaním peňazí podobným spôsobom, ako dokázali nahromadiť svoje bohatstvo. Robia oveľa väčšie stávky na niekoľko vybraných oblastí oveľa rýchlejšie. Ľahko prišlo, ľahko odišlo.