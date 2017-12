Rast slovenskej ekonomiky má v budúcom roku zrýchliť na 4,3 %

dnes 14:01 -

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť tempom 3,4 %. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 4,3 %, v roku 2019 by mal zrýchliť na 4,7 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS).

Slovenská centrálna banka tak zlepšila odhad rastu slovenského hospodárstva pre tento aj ďalšie roky, a to zhodne o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V predchádzajúcej prognóze očakávala rast ekonomiky pre tento rok na úrovni 3,3 % a v budúcom roku na úrovni 4,2 %. "Makroekonomický vývoj podporený celosvetovým oživením a zlepšovaním indikátorov dôvery je priaznivejší, ako sa predpokladalo. Tým je pozitívne ovplyvnený aj trh práce. Zároveň rastúci dopyt v globálnom meradle spôsobí nárast cien komodít, ktoré sa premietajú do vyššej inflácie," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii guvernér NBS Jozef Makúch.

Vplyv na prognózu má podľa guvernéra oživenie exportu, ale aj investície. NBS do prognózy zapracovala priaznivejší zahraničný dopyt. Národná banka tiež upozornila, že spotreba z roka na rok výraznejšie podporuje ekonomický rast. "Aktuálne údaje o vývoji slovenskej ekonomiky sú priaznivé. Silnejšia investičná aktivita preto predstavuje hlavný zdroj zrýchlenia ekonomiky SR v celom horizonte predikcie v porovnaní so septembrovou prognózou," doplnil Makúch.

Inflácia za rok 2017 by mala byť na úrovni 1,4 %. V budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 2,4 % a v roku 2019 má byť na úrovni 2 %. "Dynamika spotrebiteľských cien by sa mala zrýchliť. Predstavuje to dosť významnú revíziu smerom nahor o 0,4 p.b. v budúcom roku. Rast spotrebiteľských cien by však nemal pôsobiť výrazne tlmiaco na spotrebu domácností, nakoľko sa predpokladá vplyvom priaznivého trhu práce rast disponibilného príjmu a mierne zníženie miery úspor," skonštatoval Makúch.

Ako ďalej vyplýva z predikcie, zlepšiť by sa mala aj situácia na trhu práce. V tomto roku by sa mal zrýchliť rast zamestnanosti o 0,1 p.b. na 2,2 %, v budúcom roku by mal jej rast dosiahnuť 1,7 % a v roku 2019 by mala predstavovať 1,2 %.

NBS predpokladá mieru nezamestnanosti v tomto roku na úrovni 8,2 %, v roku 2018 by mala dosiahnuť 7,5 % a v roku 2019 by mala dosiahnuť 6,8 %. V budúcom roku, ako aj v roku 2019 očakáva NBS zrýchlenie rastu reálnych aj nominálnych miezd.

Deficit verejných financií by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,4 % HDP, NBS oproti predošlej predikcii nezmenila vývoj deficitu. V budúcom roku by mal deficit klesnúť na 0,9 % a v roku 2019 na 0,4 % HDP.