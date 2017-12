Rast miezd v Británii je slabší ako inflácia

dnes 15:46 -

Priemerné týždenné mzdy vo Veľkej Británii počas augusta až októbra vrátane odmien medziročne stúpli o 2,5 percenta a bez zahrnutia odmien sa zvýšili o 2,3 percenta. Informoval o tom v stredu štatistický úrad krajiny. Rast britských miezd je však pomalší v porovnaní s medziročnou infláciou, ktorá bola v októbri na úrovni 3 percentá a v novembri stúpla na 3,1 percenta, čiže najvyššie od marca 2012. Znamená to, že domácnosti v Británii naďalej pociťujú pokles reálnych zárobkov.

Samuel Tombs, ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics, uviedol, že existuje iba slabá perspektíva zreteľného rastu miezd v Británii. Poznamenal, že pre väčšinu zamestnancov vo verejnom sektore bude v budúcom roku naďalej platiť obmedzenie, podľa ktorého môžu mzdy stúpnuť maximálne o 1 percento. "Vidíme málo dôvodov pre očakávanie skorého výrazného rastu miezd," konštatoval.

Britský štatistický úrad zároveň uviedol, že miera nezamestnanosti v krajine zostala na úrovni 4,3 percenta, čiže je najnižšia od roku 1975. Celkový počet zamestnancov v Británii však počas trojmesačného obdobia do konca októbra klesol o 56 tisíc. Štatistický úrad konštatoval, že by to mohol byť znepokojujúci náznak, že vzrástol počet ľudí, ktorí ani nepracujú, ani si zamestnanie nehľadajú.