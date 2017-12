Kurz eura stagnuje na úrovni tesne pod 1,18 USD/EUR

dnes 17:46 -

Kurz spoločnej európskej meny stagnuje. Euro sa vo štvrtok neskoro popoludní predávalo po 1,1790 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako ráno.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok napoludnie referenčný kurz na 1,1786 (v stredu: 1,1817) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8485 (0,8462) eura.

Experti hovoria o obchodovaní, ktorému chýbajú impulzy. Slabé údaje o nemeckej priemyselnej produkcii nemali negatívny vplyv na euro. V októbri priemyselná produkcia v medzimesačnom porovnaní prekvapivo klesla, pričom to bolo už druhé zníženie po sebe. Experti však nepredpokladajú, že by to mohlo spomaliť rast nemeckej ekonomiky.

Hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel nepreceňuje aktuálne čísla z nemeckého priemyslu, keďže firmy z priemyselného sektora majú plné objednávkové knihy. Gitzel je optimistický a v najbližších mesiacoch počíta s pozitívnym vývojom v nemeckej ekonomike, ktorá podľa neho ide na plný plyn.