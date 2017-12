Americký Senát schválil daňovú reformu, Trump pripúšťa zmeny v konečnej verzii

dnes 11:31 -

Senát amerického Kongresu tesnou väčšinou schválil návrh daňovej reformy. Cieľom návrhu daňového zákona, ktorý Senát odobril v sobotu ráno, je znížiť daň z príjmov fyzických osôb a zredukovať sadzbu korporátnej dane z 35 na 20 percent od roku 2019. Znamenalo by to najrozsiahlejšie zmeny daňového systému USA za tri desaťročia a zároveň by to prinieslo prvé veľké legislatívne víťazstvo amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Len niekoľko hodín po tom, ako návrh daňovej reformy schválil Senát, prezident Trump naznačil, že by bol ochotný rokovať o zmenách návrhu. Novinárom v Bielom dome povedal, že bude uvažovať o tom, že by sa sadzba korporátnej dane stanovila vo výške 22 percent. Sadzbu na úrovni 20 percent pritom schválil nielen Senát, ale už v novembri aj Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu.

Senát a Snemovňa reprezentantov teraz ešte budú rokovať o odstránení rozdielov medzi verziami návrhu daňového zákona, ktoré schválili. Rozdiel je napríklad v tom, že Senát schválil iba dočasné zníženie daní z osobných príjmov, a to do roku 2026, kým Snemovňa reprezentantov ráta s ich trvalou redukciou. Vyjednávania medzí Senátom a Snemovňou reprezentantov sú neverejné a mohli by byť rýchle. Prezident Trump sa vyjaril, že návrh zákona chce podpísať ešte pred Vianocami.