Ceny vajec by mali stúpať aj v nasledujúcich mesiacoch

Po masle sa do stredu záujmu spotrebiteľov dostávajú vajcia, ktorých cenu a ponuku výrazne ovplyvnila finoprilová kauza, ktorá sa do Európy rozšírila z Holandska. Vajcia v obchodoch by mali podľa analýzy UniCredit Bank zdražovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Cena vajec sa zvýšila v krajinách Európy v porovnaní s októbrom minulého roka v priemere o 47,5 %. Slovensko zasiahlo zvýšenie ceny o 37 %. Kauza sa výraznejšie prejavila v Česku, kde cena stúpla o 42 %.

Vajcia by mali zdražovať v obchodoch aj v nasledujúcich mesiacoch. Naznačuje to dynamický rast cien u producentov. "Slovensko je teoreticky v produkcii vajec sebestačné – produkcia vajec je približne rovnaká ako ich spotreba," uvádza analýza. Nedostatok vajec a tlak na ich cenu však vytvárajú dlhodobé zahraničné kontrakty domácich producentov a tiež presmerovanie časti českej a poľskej produkcie, odkiaľ SR v minulosti dovážala najviac vajec, na západné trhy.

Výpadok v holandskej produkcii viditeľne ovplyvnil celoeurópsku z toho dôvodu, že táto krajina bola podľa údajov spoločnosti UniCredit Bank dlhodobo najväčším producentom vajec v Európe. Holandsko ročne vyvezie viac ako 5,5 miliardy vajec.