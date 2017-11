Nie vždy to funguje: Deň bez jediného nákupu ma k väčšiemu sporeniu nedonútil

Zdroj: Zero Day Finance

Na webe toho o sporení nájdete množstvo. Rôzne blogy s konkrétnymi tipmi, ktoré píšu ľudia na základe vlastných skúseností. Medzi také patrí aj blog 27-ročného Davida na Zero Day Finance. Na stránkach popisuje, ako si vyhradil minimálne jeden deň týždenne, počas ktorého sa aktívne vyhýba nákupu čohokoľvek. Dokonca si nekúpi ani kávu z automatu.

David píše o svojom výraznom pokroku, postupne si dni bez nákupu pridáva, aby ich bolo počas týždňa čo najviac. Motiváciou mu je množstvo usporených prostriedkov. Zdá sa, že u neho takáto stratégia funguje, vyzval preto svojich čitateľov, aby ho počas minulého mesiaca nasledovali. Skúsil som to aj ja.







Hoci som sa podľa mňa držal celkom statočne, predsa som musel urobiť niekoľko výnimiek. Samozrejme akékoľvek fixné náklady, ako napríklad nájomné a platby za energie sa nezapočítavajú do celkových denných výdavkov. Náklady na lekársku starostlivosť, ako napríklad platba v lekárni za predpis, sa tiež nezapočítavali.

Začal som s elánom. Plánoval som si, ako si budem doma pripravovať vopred raňajky a ako si budem nosiť vlastný obed do práce. Úspešne som sa vyhýbal nákupu z ponuky miestneho automatu, na uspokojenie svojich sladkých chutí, čo už tradične patrilo ku každodenným rituálom, podobne ako presladená náhrada kávy do plastu.

Ale moje nadšenie postupom času vyprchalo. Nedokázal som sa zbaviť zabehnutého života. Keby som urobil jeden nákup denne, prekazilo by to môj cieľ pokračovať v sporení? Vábivá akcia na zubnú pastu mi poskytla určité ospravedlnenie pri malom prehrešku voči môjmu pôvodnému plánu. Pokračovalo to „menučkom" na obed a prehliadaním zliav na na stránkach môjho obľúbeného internetového obchodu. Do 18. Októbra som absolvoval víkend v rámci stretávky s priateľmi z vysokej školy. Na výčitky som už nedokázal reagovať racionálnymi argumentmi. Jednoducho som ich vytlačil z hlavy. A hoci som za tento mesiac neminul viac, ako inokedy, nakoniec sa mi usporiť nepodarilo žiadnu extra čiastku. Určite ma to nenakoplo, aby som v tom pokračoval a posunul si latku vyššie, aby som usporil ešte viac. V čom bol problém?



Jednoznačne v disciplíne. Nevytvoril som si dostatočne prísne hranice, za koré nepôjdem za žiadnych okolností. Zatiaľ čo vzrušenie z tejto finančnej hry malo poslúžiť ako dostatočná motivácia, pre mňa to dostatočne silné nebolo. Mojou motiváciou musí byť, že pracujem na konkrétnom cieli. Napríklad že chcem, aby som do konca roka ušetril tisícku, alebo aby moje mesačné náklady klesli o dve stovky. Alebo aby moje úspory pokryli nastávajúcu dovolenku. To, že snažím, aby som mal v kalendári zaznačených čoraz viac dní bez akéhokoľvek výdavku nebol dostatočný dôvod na to, aby ma odradil od malých impulzívnych nákupov, ktoré dokážu dokonale vybieliť môj bankový účet.

Moje zlyhanie ešte neznamená, že Zero Day Challenge nie je životaschopná cesta za osvojením si princípov sporenia. Víťaz Davidovej výzvy z októbra dokázal usporiť 192 dolárov. Je však dobré pripomenúť, že pokiaľ ide o osobné financie, to, čo funguje u jedného, nemusí rovnako u druhého. Ako poznamenáva David, táto výzva však nie je o tom, aby ste utrácali čo najmenej, je to o starostlivom a svedomitom nakupovaní. A to je celkom užitočný cieľ.

"Nie je to určené na to, aby ste nekupovali niečo, po čom skutočne túžite, alebo to jednoducho potrebujete. Počas Zero Day Challenge by ste mali premýšľať o vašich nákupoch skôr, ako sa do nich pustíte. Možno, že práve teraz nemusíte nutne minúť 20 alebo 30 dolárov. Možno vám nákup ani neprinesie želaný pocit šťastia," píše David na svojom blogu.

Takže moje rozhodnutie znie. Napriek zlyhaniu v októbri sa nevzdávam. Mám v úmysle dať ešte šancu tejto stratégii a vyskúšať odmietanie nákupov počas decembra, hoci pred Vianocami je to holý nezmysel. Myslieť však treba pozitívne a preto si dávam jasný cieľ, letnú dovolenku zaplatenú. Držte mi palce!



Stratégia Deň bez výdavku

1, Určite si, ktoré výdavky budete sledovať

Zábavná hra, alebo skľučujúca skúsenosť. Bez ohľadu na to, ako sa vám to bude páčiť, prvým krokom je zistiť, ktoré výdavky budem škrtať a ktoré ignorovať. Možno sa budete snažiť sledovať všetky svoje výdavky, možno len niektoré z nich. Bez ohľadu na to, vyberte si tie, ktoré budete sledovať a skutočne to aj robte.

2, Zvoľte si stratégiu sledovania výdavkov

Potom, ako sa rozhodnete, čo chcete sledovať, musíte si povedať, ako ich budete sledovať. Prednosť by ste mohli dať fyzickému zapisovaniu výdavkov. To vás prinúti zistiť, za čo ste počas celého týždňa peniaze míňali. Môžete tiež použiť stierateľnú tabuľu. Toto je najdôležitejší aspekt Challenge Zero Day. Musíte si zvoliť stratégiu sledovania, ktorej sa budete určitý čas držať. Musí to byť jednoduché a výstižné.







3, Pravidelne si zápisy vyhodnocujte

Na konci každého mesiaca si prejdite všetky údaje. Vyznačte si nulové dni, nakreslíte si graf svojich skutočných výdavkov v porovnaní s vašimi ideálnymi výdavkami. Bez ohľadu na zvolenú metódu si vypočítajte celkové výdavky a zvýraznite dni bez výdavkov. Zapíšte si tento výsledok niekam, prípadne ho uverejnite. Ak sa naozaj chcete dopracovať k výsledku, správajte sa zodpovedne. Bez ohľadu na to, ako sledujete svoje výdavky, uistite sa, že strávite najmenej 30-60 minút za mesiac na revíziu zapísaných údajov. Len tak môžete vidieť, na čo ste vynaložili peniaze, a určiť, či to "stálo za to".

4, Neustále sa zlepšujte

Svedomité zapisovanie generuje veľa údajov. Dokážu ale vytvoriť obraz o vašich priemerných mesačných výdavkoch, na čo vynakladáte peniaze a koľko dní bez výdavkov máte za sebou. Na základe zápisov zistite, kde ešte môžete znížiť svoje výdavky, aby ste platili len za veci, ktoré vás robia skutočne šťastnými. Zistíte aj to, či dokážete zvýšiť počet dní bez výdavkov. V poznaní je sila, a vy máte poznatkov po ruke viac ako dosť.