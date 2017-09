Ukrajinci pomaly zvyšujú odber plynu zo Slovenska

dnes 11:16 -

Ukrajinci s blížiacou sa zimnou sezónou pomaly zvyšujú odber plynu zo Slovenska. Kým koncom júla odoberali prostredníctvom reverzného plynovodu Vojany-Užhorod zhruba 23 miliónov metrov kubických zemného plynu denne, v súčasnosti je to približne 26 miliónov metrov kubických. Ako vyplýva z údajov zverejnených slovenským prepravcom zemného plynu, spoločnosťou Eustream, počas augusta sa prepravilo vojanským plynovodom v priemere 24 miliónov metrov kubických zemného plynu denne.

V prvom štvrťroku tohto roka dostávala Ukrajina zo Slovenska denne 40 až 42 miliónov metrov kubických plynu. V marci neklesol odber plynu Ukrajiny zo Slovenska pod 37 miliónov metrov kubických. V apríli odoberal náš východný sused prostredníctvom reverzného plynovodu Vojany – Užhorod len od zhruba 9 do 11 miliónov metrov kubických plyn denne. V máji sa odbery pohybovali už na úrovni necelých 32 miliónov metrov kubických. Stále platí, že doterajší rekord zaznamenal slovenský prepravca plynu v sobotu 29. októbra minulého roka. Vtedy sa reverzným tokom v Budinciach prepravilo vyše 44 miliónov kubíkov plynu.

Najviac zemného plynu prepraví Eustream hlavným plynovodom Bratstvo, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Kým v lete dosiahli denné dodávky plynu na Slovensko aj 90 miliónov metrov kubických, v septembri sa už pohybovali na úrovni necelých 200 miliónov metrov kubických.

Slovensko-rakúskym plynovodom sa v ostatných dňoch na Slovensko dovezie od 5 do 7 miliónov metrov kubických plyn denne a vyvezie zo Slovenska do Rakúska cez Baumgarten od 155 do 160 miliónov metrov kubických. Do Českej republiky ide zo Slovenska v týchto dňoch zhruba 11 miliónov metrov kubických plynu denne. Naopak, z Česka sa cez Lanžhot doviezlo na naše územie počas septembrových dňoch od 5 do 43 miliónov metrov kubických plynu denne.

Stále sa nevyužíva slovensko-maďarský plynovod. Slovenská spoločnosť Eustream je však presvedčená, že toto plynovodné prepojenie má budúcnosť. Pološtátna firma vníma plynovodné prepojenie s južným susedom ako dôležitú a perspektívnu súčasť strategickej infraštruktúry, ktorá prispieva k celkovej stabilite a posilneniu bezpečnosti dodávok v stredoeurópskom regióne.

Plynovodné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom bude zrejme viac využívané po dobudovaní plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Z Poľska budú potom môcť totiž dodávatelia ponúknuť svojim zákazníkom aj LNG plyn. Plynovod by mal byť podľa odborníkov viac využívaný aj v prípade rôznych krízových situácii.