Slovenským priemyslom v júli 2017 hýbali dovolenky

dnes 12:16 -

Priemysel v júli tohto roka opäť výraznejšie zasiahli dovolenkové odstávky výroby. V porovnaní s extrémne slabým dovolenkovým júlom minulého roka však produkcia slovenského priemyslu predsa len dynamicky rástla. Uviedol dnes v komentári k júlovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Až augustové čísla však podľa neho ozrejmia, do akej miery za tým treba hľadať ekonomické oživenie a do akej len technický posun v dovolenkách medzi dovolenkovými mesiacmi júl a august. "Predpokladáme, že išlo o kombináciu oboch efektov, s miernou prevahou vplyvu ekonomického oživenia," myslím si analytik.

Väčšina odvetví slovenského priemyslu v júli podľa Koršňáka zaznamenala aj po zohľadnení sezóny medzimesačný pokles produkcie signalizujúci silnejší júlový dovolenkový efekt ako zvyčajne. Výrazný dvojciferný medzimesačný pokles produkcie zaznamenal aj kľúčový automobilový priemysel. Tohtoročné dovolenkové spomalenia tu však bolo predsa len miernejšie ako pred rokom. Na rozdiel od minulého roka časť autopriemyslu totiž posunula letné odstávky na tradičný prelom júla a augusta (s výnimkou VW, ktorý odstavil výrobu podobne ako pred rokom hneď v úvode júla), zmierniť dovolenkový efekt mohlo aj dobiehanie štrajkového výpadku produkcie.

Silný dvojciferný medziročný rast produkcie si podľa neho pripísala najmä výroba kovov a kovových konštrukcií (18,7 %), či elektrických zariadení okrem spotrebnej elektroniky (12,1 %). Darilo sa aj výrobcom v kategórii spracovania gumy, plastov a výroby stavebných materiálov. Naopak, produkciu sa stále výraznejšie nedarí naštartovať výrobcom spotrebnej elektroniky, ktorí si pripísali až 16,4-% medziročný pokles produkcie. V júli sa nedarilo ani sektorom chemického priemyslu – rafinérskemu priemyslu, výrobe chemikálií ani farmácií. Významný dvojciferný pokles produkcie (o 13,8 %) vykázal aj domáci potravinársky priemysel, pravdepodobne aj v dôsledku slabšieho domáceho dovolenkového dopytu.

"Nálada v európskom priemysle, ale aj spotrebiteľská dôvera v Európe ostávajú relatívne silné, čo by sa malo pozitívne prejavovať aj na kondícii slovenského priemyslu. Po slabšej jari sa v auguste zotavila aj dôvera v slovenskom priemysle meraná indikátorom ekonomického sentimentu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Predpokladáme teda, že aj počas väčšiny druhej polovice roka by sa mal medziročný rast produkcie priemyslu pohybovať v priemere okolo úrovne 4 až 5 %. Podľa našich odhadov by sa slovenský priemysel aj v auguste mohol stále udržať v nepatrnom medziročnom pluse, úplne sa však nedá vylúčiť ani mierny štatistický medziročný pokles produkcie," dodal Koršňák.

"Vzhľadom na ohlásené letné odstávky u viacerých producentov sme očakávali silnejší medzimesačný pokles a následne nižší medziročný rast za júl. Celkovo však v júli bola hlavným ťahúňom rastu priemyslu produkcia áut, ktorá sa medziročne zvýšila o 23,3 %. Druhé miesto mala výroba a spracovanie kovov, ktorá medziročne vzrástla o 18,7 %," uviedla Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Celkovo podľa nej ostávajú fundamenty priemyslu priaznivé, podporené aj dobrou situáciou u hlavných obchodných partnerov SR. "Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch bude rast priemyselnej produkcie pokračovať dobrým tempom a priemysel prispeje značným dielom k rastu celkového HDP. Rast ekonomiky v tomto roku očakávame na úrovni 3,3 %," dodala Muchová.

ŠÚ SR dnes informoval, že priemyselná produkcia v júli 2017 medziročne vzrástla o 9,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 10,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,1 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 6,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2017 oproti júnu 2017 znížila o 3,3 %.