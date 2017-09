Úrad pre dohľad eviduje k 1. septembru 72 620 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne

dnes 10:46 -

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje k 1. septembru tohto roka 72 620 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2018. Najvyšší počet prihlášok zatiaľ poistenci podali do zdravotnej poisťovne Dôvera, najviac poistencov sa doteraz odhlásilo zo zdravotnej poisťovne Union. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová. "Ak chce poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2018, prihlášku musí podať do 30. septembra 2017. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa poistenec neodhlasuje, urobí to za neho nová zdravotná poisťovňa. Prihlášku je možné podať len do jednej zdravotnej poisťovne," priblížila hovorkyňa.

Minulý rok bolo podaných 125 856 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, z nich 6 922 úrad neakceptoval pre rôzne chyby. Od 1. januára 2017 tak zmenilo zdravotnú poisťovňu 118 934 poistencov. "Úrad je povinný do 20. novembra 2017 zdravotným poisťovniam oznámiť zoznam prihlášok, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Informáciu o akceptácii, respektíve neakceptácii prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne poistencovi oznamuje príslušná poisťovňa," dodala Pivarčiová.

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, nemá povinnosť vrátiť preukaz poistenca. "Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by kontaktovať poisťovňu, do ktorej bol prepoistený," poznamenala hovorkyňa úradu pre dohľad.

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, má právo vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. "Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, v ktorej bola podaná prihláška. Zdravotná poisťovňa musí žiadateľovi vyhovieť. Ak poistenec požiadal o späťvzatie prihlášky a poisťovňa jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup preverí," uzavrela Pivarčiová.