Technológia kryptomien pomáha obchodníkom, aby ponúkali čerstvé potraviny

"Predstavte si, že by sme to mohli presne určiť v priebehu niekoľkých minút, nie dní," poznamenal Frank Yiannas, ktorý má v sieti Walmartu na starosti oblasť bezpečnosti potravín. Vďaka technológii, ktorá bola pôvodne navrhnutá pre fungovanie kryptomien je Yiannasova vízia bližšia k tomu, aby sa stala skutočnosťou. Prinieslo by to výrazný pokles počtu chorôb, ktoré sa vyskytujú každý rok.







Nový program, v ktorom spoločnosť IBM spolupracuje s firmami Walmart, Nestlé, Dole, Tyson Foods, Kroger a ďalšími, nasadzuje blockchain technológiu na sledovanie potravín v celom komplexnom dodávateľskom reťazci. Veľké spoločnosti tak vyvíjajú tlak na dodávateľov, aby používali blockchain pri migrácii obrovského množstva potravín do organizovaného systému. Nie je to maličkosť, keď poľnohospodári, spracovatelia, distribútori a maloobchodníci v súčasnosti používajú rôzne druhy dokumentácie na sledovanie svojich produktov, pričom niektoré z nich stále zostávajú na papieri.

Podľa nového systému, ak by spotrebiteľ ochorel z baktérie E. coli po skonzumovaní šalátu, stačilo by zoskenovať čiarový kód na obale, aby sa rýchlo zistilo, odkiaľ pochádza, a kam sa dodal šalát tej istej šarže. Maloobchodníci by rýchlo dokázali odstrániť kontaminované výrobky z regálov, čím zastavia šírenie chorôb.