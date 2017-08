V Nemecku sa dnes uskutoční prvá schôdzka veriteľov Air Berlin

dnes 13:01 -

V Nemecku sa dnes uskutoční prvá schôdzka veriteľov nesolventnej leteckej spoločnosti Air Berlin, o ktorú už prejavili záujem viacerí potenciálni kupci. Nemenované zdroje oboznámené so situáciou ale upozorňujú, že žiadny významný pokrok sa na dnešnej schôdzi neočakáva.

Spoločnosť Air Berlin, ktorá môže pokračovať v prevádzke vďaka preklenovaciemu úveru od vlády vo výške 150 miliónov eur, rokuje so záujemcami o svojich aktívach. Druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku totiž minulý týždeň požiadala o ochranu pred veriteľmi po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways po rokoch strát zastavil financovanie.

Generálny riaditeľ aerolínií Thomas Winkelmann by chcel celú záležitosť vyriešiť pred koncom septembra.

Lufthansa, najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku, ako prvá prejavila záujem o krachujúce aerolínie. Chcela by prevziať 10 lietadiel Air Berlin aj jej rakúsku dcéru Niki, tvrdia zdroje.

Ďalšími záujemcami sú britská spoločnosť EasyJet, ktorá zvažuje prevzatie častí aktív Air Berlin a Condor, letecká divízia cestovnej kancelárie Thomas Cook. Cestovná kancelária TUI, ktorá si prenajíma lietadlá Air Berlin, hľadá riešenie pre 14 lietadiel s posádkou.

Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair uviedli, že by tiež mali záujem predložiť ponuku, ale vraj neboli pozvané, aby sa zapojili do procesu. Tvrdia tiež, že Lufthansa je veľmi zvýhodňovaná.

Médiá špekulujú, že predbežné výsledky by mohli byť oznámené už dnes a pravdepodobne to bude dohoda o Niki. Ale zdroj oboznámený s touto záležitosťou tvrdí, že to nie je pravdepodobné a dnešné stretnutie bude skôr venované formalitám.

"Hľadáme ďalších záujemcov," uviedol zdroj a dodal, že ešte nie je neskoro na to, aby sa ďalšie strany zapojili do rozhovorov.

Vo výbore veriteľov sú zástupcovia spoločnosti Air Berlin, nemeckého spolkového úradu práce, ktorý v súčasnosti vypláca mzdu zamestnancom aerolínií, a tiež zástupcovia Commerzbank a Eurowings, dcéry spoločnosti Lufthansa.