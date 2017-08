Neuveriteľné: Viete ktorá krajina má najvýkonnejší akciový trh z G7?

Zdroj: quartz

Taliansky benchmarkový akciový index, FTSE MIB, získal v tomto roku viac ako 14 % v domácom vyjadrení, dokázal poraziť americký S&P 500, ktorý rástol o 11 % a ľahko porazil aj slabý výkon na ostatných trhoch. Vzhľadom na výkonnosť eura voči doláru je zisk Talianska ešte silnejší v dolárovom vyjadrení, tento rok dosiahol 27 %.





Oživenie európskej ekonomiky odráža zvýšený záujme investorov o európske akcie. V tomto roku o viac ako 20 %. Podľa Mikea Bella, stratéga spoločnosti JPMorgan Asset Management, za to môže taliansky akciový trh a hviezdna výkonnosť finančných firiem. Okrem troch bánk, ktoré v uplynulom roku dostali od štátne prostriedky na svoju záchranu, akcie talianskych bánk v roku 2017 vzrástli takmer o 30 %. Trh takisto profituje z nárastu menšej základne, keďže investori až dodnes sú celkom opatrní pri investovaní do talianskych akcií.

O niečo menej, ale predsa tiež prekvapujúco, Kanada zostáva na dne tabuľky výkonnosti na akciovom trhu. Hoci jej ekonomika začala rok silnejšie ako hospodárstvo ktorejkoľvek inej krajiny G7, straty v energetickom priemysle v tomto roku potiahli index krajiny o niečo nižšie.





V Spojených štátoch nedávno index Dow dosiahol viac než 22 000 bodov. Až 84 % firmám z S&P 500, ktoré už zverejnili výsledky druhého štvrťroka, vzrástli celkové výnosy o 10 % v porovnaní s poklesom o 3 % v rovnakom štvrťroku minulého roka.

Zatiaľ čo Donald Trump sa snaží podporiť zisky na akciových trhoch, väčšina obchodníkov má nízke očakávania, že jeho administratíva bude schopná zrealizovať daňovú, infraštruktúrnu a deregulačnú politiku sľubovanú na začiatku jeho funkčného obdobia. "Je to len príbeh zárobku. Nemyslím si, že by sa našli nejaké finančné stimuly, ktoré by sa pripravovali. Ide skôr o potenciálne riziko, ak by sa podarilo prijať právne predpisy na akékoľvek daňové škrty. Ale to nepredpokladám," hovorí Bell.