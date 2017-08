V Skalici by malo vzniknúť 40 nových pracovných miest pre vysokoškolákov

dnes 10:31 -

V skalickom vývojovom centre spoločnosti Protherm Production, v ktorom vyvíja vykurovaciu techniku, by malo vzniknúť 40 nových pracovných miest. V súčasnosti vývojové centrum zamestnáva 60 ľudí. Do konca tohto roka by ich počet mal vzrásť na 72 a do troch rokov by sa mal počet zamestnancov zvýšiť na stovku. Nové pracovné miesta majú vzniknúť vďaka rozšíreniu vývojového centra za zhruba 600 tisíc eur.

„Expanzia vývojového centra v Skalici súvisí s novou evolučnou víziou materskej spoločnosti Vaillant Group do roku 2030. Inteligentné, intuitívne a eco-friendly technológie sa podľa Vaillant Group budú starať o klímu v domácnosti a zároveň budú ešte viac prihliadať na životné prostredie,“ uviedol manažér vývojového centra Protherm Production Martin Paksi. Už v súčasnosti firma Protherm Production hľadá nových zamestnancov. „Hľadáme inžinierov pre vývoj vstavaného softvéru, elektronického hardvéru, pre vývoj hydraulických modulov, mechanických dizajnérov, aplikačných i elektrických inžinierov,“ dodal Paksi.

Pre vývojárov v Skalici otvorila firma Protherm Production ešte v roku 2015 nové testovacie centrum za 1,3 milióna eur. Vo vývojovom centre v Skalici v súčasnosti pôsobí päť špičkových pracovných tímov. Dva z nich sa zaoberajú vývojom hydraulických modulov a vývojom plynových kotlov a elektrokotlov. Nájdeme tu aj tím udržateľného inžinierstva a tím projektového, produktového manažmentu.

Spoločnosť Protherm Production zo Skalice patrí k popredným výrobcom kotlov na Slovensku. Je členom medzinárodného koncernu Vaillant Group, ktorý sídli v nemeckom Remscheide a vyrába vykurovacie technológie. Závod na výrobu kotlov v Skalici ponúka prácu nielen montážnikom vykurovacích zariadení, ale aj mladým vývojárom a nákupcom. Momentálne má závod zhruba 540 zamestnancov. Vyrábajú sa tu kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky.