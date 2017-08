Bitcoin sú dnes už dve meny, nevyšlo to ale podľa plánu

Zdroj: reuters;ČTK

Patria sem predovšetkým programátori, ktorí prevádzkujú bitcoinovú sieť a nie sú spokojní s plánovaným zdokonalením technológie, ktorá má zvýšiť kapacitu spracovania transakcií. Uviedla to agentúra Reuters.

Po rozvetvení na dve verzie sa vytvoril nový konkurent pôvodnému Bitcoinu, ktorý je najstaršou a najhodnotnejšou digitálne menou v obehu. Plán skupiny programátorov na vytvorenie novej silnej meny ale nevyšiel úplne podľa plánu. Očakávalo sa totiž, že Bitcoin cash sa bude tešiť veľmi podobnej popularite ako samotné Bitcoiny. Realita je ale úplne iná.

K novému blockchainu sa zatiaľ pripojil len malý zlomok takzvaných ťažiarov. Ťažba prvých nových Bitcoin cash trvala takmer šesť hodín. Na niektorých burzách sa nový Bitcoin cash podľa údajov bitinfocharts.com obchodoval za strednú cenu 146,37 dolára.







Kurz Bitcoin na platforme BitStamp dosiahol 2729 USD, čo je oproti pondelku pokles o 4,6 percenta.





Bitcoin cash má po rozdelení celú históriu blockchainu Bitcoin. Ľudia, ktorí vlastnili Bitcoin pred rozdelením, teraz majú prístup k rovnakej sume v nových Bitcoin cash zadarmo. Tie môžu prípadne zobchodovať za oficiálny meny, teda zákonná platidlo ako je euro či dolár, alebo za iné digitálne meny.

Analytici zatiaľ nedávajú novej kryptomena Bitcoin cash príliš veľkú šancu na úspech. Generálny riaditeľ spoločnosti Dash Core Ryan Taylor sa domnieva, že životnosť Bitcoin cash môže byť len krátkodobá. Dash Core riadi vývoj digitálnej meny dash.





Rozštiepenie digitálnych mien nie je nič nové. Konkurenčné mena ethereum týmto procesom prešla vlani. Bitcoin vznikol v roku 2009 ako alternatíva oficiálnych mien a počas rokov sa presadil ako popredná kybernetická mena sveta. Vytvára ju sieť počítačov so špecializovaným softvérom naprogramovaným tak, aby uvoľňoval nové virtuálne mince stabilným a postupne sa spomaľujúcim tempom. To znamená, že ponuka stále klesá a bude klesať s tým, koľko jednotiek sa už vyťažilo. Celkový počet je obmedzený na 21 miliónov, dnes je ich vyťažených približne 16,5 milióna. V roku 2016 vzrástol počet Bitcoinov o 4,4 %, o rok skôr o 9,3 %.







Posledný vývoj na trhu s Bitcoinom ukazuje, že aj jeho cenu a celý systém môžu ovplyvňovať rôzne skupiny, ktorých záujmy a očakávania sú rôzne. Vedie to k zvýšenej volatilite a neistote. Bitcoin je navrhnutý tak, aby ho nikto nemohol akokoľvek ovplyvňovať, teda ani vlády a centrálne banky. V tomto roku Bitcoin zatiaľ posilnil zhruba o 190 percent