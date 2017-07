Neziskovky dostali z podaných daňových priznaní viac ako 31 mil. eur

dnes 14:16 -

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie majú už na svojich účtoch 31,25 mil. eur. Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková, sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia. Ide o daňové priznania podané do konca marca, čiže suma sa ešte bude počas roka zvyšovať. “Je to viac ako minulý rok o tomto čase, ku koncu júna 2016 dostali neziskovky 30 967 612 eur,” informovala Macíková.

Finančná správa spracováva odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy do konca júna 2017. “Kompletné vyhodnotenie sme povinní zverejniť do konca januára 2018. Počas januára budúceho roka zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Ide o pravidlo, ktoré je novinkou minulého roka, ktorá po súhlase od daňovníka umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy,” skonštatovala Macíková.

Pre zhruba 20 tis. daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2017, ešte neuplynula lehota na darovanie 2 % a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek.