Česi cestujú najviac od obdobia krízy

dnes 15:31 -

Rast platov a dobrá kondícia ekonomiky zvyšuje chuť Čechov na cestovanie. Potvrdili to tento týždeň zverejnené výsledky Českého štatistického úradu (ČSÚ).

Za prvé tri mesiace tohto roka vzrástol počet ciest Čechov dlhších než štyri dni medziročne o viac než 38 % na 705.000. To je najviac za posledných 10 rokov. Viac cestovali Česi len pred krízou pred rokom 2008, uviedol server iHNED.cz.

Ako povedal hovorca Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež, v 1. štvrťroku mierili ľudia už tradične najviac za lyžovaním do Álp. "Väčšinou ide o individuálne cesty, ktoré si ľudia organizujú sami," povedal. Najviac Čechov vycestovalo do Rakúska, Talianska, Francúzska a na Slovensko. "Viac ľudí z Česka než pred rokom odletelo aj na dovolenku do Spojených arabských emirátov, Egypta a Thajska," dodal Papež.

Tento trend potvrdzujú cestovné kancelárie aj na tohtoročnú letnú sezónu, kde, naopak, aj naďalej väčšina Čechov vyráža ich prostredníctvom. Oproti roku 2016, keď do zahraničia vycestovali viac než 3 milióny Čechov, tento rok podľa asociácie dôjde ku zvýšeniu až o desatinu. "Z celoročného počtu výjazdov až 80 % z nich je prostredníctvom cestovných kancelárií," tvrdí Papež.

Ako dodal, tento rok rastú predaje zájazdov do tradične vyhľadávaných destinácií, ako sú Slovensko a Chorvátsko. Záujem je aj o Španielsko a Grécko a pozitívne sa podľa neho vyvíjajú aj predaje zájazdov do Egypta.

"Egypt je späť medzi vyhľadávanými destináciami a turisti sa postupne vracajú aj do Tuniska," povedal Papež. Veľký rast predajov zájazdov zaznamenáva Bulharsko, naopak, Turecko je vyhľadávané najmä v last minute ponukách.

Viac si Česi doprajú tento rok aj na dovolenke v domovskej krajine. Ako uviedol ČSÚ, za 1. kvartál tohto roka sa v českých hoteloch, penziónoch a ďalších hromadných ubytovacích zariadeniach ubytovalo viac než 1,79 milióna Čechov, o vyše 210.000 viac než pred rokom.